Hizo historia: Simone Biles se convirtió en la primera mujer en hacer un triple doble en el suelo [VIDEO]

Un hecho histórico se dio en Estados Unidos. Simone Biles, una de las mejores deportistas y, hoy por hoy, la gimnasta más laureada del país norteamericano, se acaba de meter a la historia al realizar lo que hasta el momento parecía imposible en la rama femenina: un triple doble en el suelo.

Simone Biles se convirtió en la primera mujer en hacer un triple doble en el suelo

Resulta que en Estados Unidos se realizaron los campeonatos respectivos de gimnasia. Simone Biles participó acaparando la atención del público y no defraudó con su atención al revalidar por qué era ampliamente favorita mostrando desde el inicio una gran performance.

En una fecha que se realizó el último domingo en Kansas, Simone Biles, de tan solo 142 centímetros, sorprendió a propios y extraños al mandarse con un 'triple doble' en el suelo, dos saltos mortales con triple

rotación que se ve muy pocas veces en rama masculina.

Su actuación fue grabada y no tardó en hacerse viral en redes sociales. Incluso la misma gimnasta se moría de la intriga por lo que corrió a buscar su móvil para ver la repetición de su actuación: "No quería ser la

última en verlo, me metí en las redes sociales para saber cómo se vio", declaró con una sonrisa desbordante.

La deportista nacida en Ohio de tan solo 22 años, probó en un inicio el mencionado salto el viernes aunque no midió su fuerza y tuvo que usar sus manos para no perder estabilidad. Ya con esa experiencia, el domingo se encargó de hacerlo a la perfección para meterse a la historia mundial.

Lo hecho por Simone Biles fue un arduo trabajo. La norteamericana ejecutó el movimiento que consiste en una diagonal seguida por tres giros y dos vueltas en el aire, con un aterrizaje hacia atrás, que dejó sin

palabras a los más de 15 mil personas que se encontraban en el Sprint Center de Kansas City.

Cabe mencionar que Simone Biles saltó a la fama en los Juegos Olímpicos de Río 2016 en donde ganó cuatro medallas de oro. La deportista también se ha quedado hasta en cuatro oportunidades con los Mundiales, saltándose el del 2017 ya que se tomó un breve descanso