AEW: camiseta de Sport Boys aparece durante el sorpresivo debut de Jack Swagger [VIDEO]

YouTube | La gran sorpresa del primer programa de la All Elite Wrestling (AEW) fue el debut de Jack Swagger -ahora llamado Jack Hager- en el ring en el Capital One Arena, de Washington. Sin embargo, hubo un detalle que no pasó inadvertido durante la transmisión: la aparición de la camiseta de Sport Boys.



Todo transcurrió con normalidad con la aparición de Jack Hager, quien había atacado a Cody Rhodes y sus secuaces, por lo que el exluchador de WWE fue enfocado en la etapa final del programa.

Fue en ese momento cuando la camiseta de Sport Boys fue levantada por un hincha, lo cual concitó la atención de los aficionados en las redes sociales.



Es importante recordar que el reciente show de AEW tuvo un show brillante con la aparición de Jack Hager, quien se unió con Chris Jericho, actual campeón mundial de la empresa.

Cabe rememorar que, durante la pelea, Kenny Omega se asoció con The Young Bucks para medir fuerzas contra Chris Jericho y LAX. No obstante, no hubo ganador tras la intervención de Jon Moxley (Dean Ambrose) y Cody Rhodes.

¿Cómo le fue a AEW frente a NXT?



AEW Dynamite tuvo una buena teleaudiencia en su primer programa. La competencia de WWE logró erigirse como el decimosexto programa más visto en cable de la noche, mientras que NXT fue el vigesimoséptimo programa por cable con más audiencia en ese horario.