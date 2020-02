Tokio 2020: Agencia Antidopaje de China suspende sus funciones a casi seis meses para que empiecen los JJ.OO.

China viene viviendo semanas muy difíciles a raíz de la epidemia del coronavirus que se inició en Wuhan. Desde aquel entonces, ya son más de 300 personas las que han fallecido y más de 17 mil que han sido contagiadas.

Es por ello que el gobierno chino ha tomado medidas más drásticas para frenar el avance del coronavirus e incluso muchos habitantes ya no salen a lugares públicos salvo sea algo muy importante.

Además, hay otro grupo de personas que decidieron irse del país teniendo como destinos, países fronterizos; lo que también ha generado que se enciendan las alarmas en el mundo por temor a una expansión.

Ahora último, la Agencia Antidopaje de China (Chinada), se ha visto en la obligación de suspender temporalmente sus funciones a causa del actual momento que se vive en el gigante asiático. Esto a menos de seis meses del inicio de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

“Por el estado de urgencia internacional decretado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), Chinada ha suspendido temporalmente sus actividades de control”, señaló en un comunicado la Agencia de Control Internacional (ITA).

En la misiva también se agregó que “se retomará gradualmente las actividades de control tan pronto la situación mejore” y también se informó que se verá la forma de poder continuar con los controles a través de algún proveedor privado.

“Hay que tener prudencia y no poner en peligro ni a los deportistas, ni a los oficiales de los controles. Reconociendo la importancia de las actividades antidopaje, la prioridad ahora es la salud pública de todos”, sentenció la ITA.

Cabe mencionar que varias competencias de diferentes deportes, en algunos casos clasificatorios para Tokio 2020, se han cancelado o reprogramado por las circunstancias del coronavirus.

Shout out to an Olympic and American Football legend!



Robert "Bullet Bob" Hayes is the only man in history to win an Olympic gold medal 🥇🥇 and a #SuperBowl title!



And he won his gold medals at Tokyo in 1964! 🙌#Tokyo2020 🇯🇵 pic.twitter.com/C1KEsJbWdM