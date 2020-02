Gladys Tejeda buscará su clasificación a Tokio 2020 este domingo en Maratón de Sevilla

Gladys Tejeda tendrá una nueva oportunidad para intentar alcanzar el añorado boleto a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. La atleta nacida en Junín participará este domingo en la Maratón de Sevilla 2020, en la cual apunta a conseguir la marca necesaria para obtener el boleto olímpico.

La atleta nacional buscará obtenir el tiempo requerido para lograr el ticket a Tokio 2020, cita olímpica que cuenta con las clasificaciones de Kimberly García y Mary Luz Andía (Marcha atlética) y Christian Pacheco (Maratón) en atletismo.

"Por ranking me ubico dentro de las 80 primeras a nivel mundial, pero tengo que asegurar este domingo con el tiempo requerido para estar en Tokio 2020. Me he preparado, me encuentro bien y espero conseguir el objetivo", señaló Tejeda.

"Espero que esté a mi favor el clima, Dios mediante, que las competidoras sean lo suficientemente rápidas para así alcanzar un buen tiempo y el cupo a los Juegos Olímpicos", agregó.

La Maratón de Sevilla 2020 tendrá un recorrido muy variopinto en Sevilla, recorriendo sitios históricos como la Plaza de España, la Torre del Oro, La Giralda, el Parque de María Luisa o la Maestranza.

¿Cuál es la marca que necesita Gladys Tejeda?

El máximo ente de atletismo, la World Athletics, dispuso como marca mínima un tiempo de 2:29:30 en una Maratón calificada para así obtener el pase a los Juegos Olímpicos.

Tokio 2020: ¿Cuándo empieza y terminan los próximos Juegos Olímpicos?

Los próximos Juegos Olímpicos se realizarán en Tokio, capital de Japón. La mencionada cita olímpica va del viernes 24 de julio al domingo 9 de agosto del 2020. Meses atrás se dio a conocer que las mascotas serán Miraitowa y Someity. Ambos personajes están relacionados al futuro y la eternidad.

Lista de peruanos clasificados hasta el momento para Tokio 2020:

Christian Pacheco - Maratón

Mary Luz Andia - 20 kilómetros marcha

Kimberly García - 20 kilómetros marcha

Royner Navarro - Ciclismo en ruta

Alessandro De Souza Ferreira - Tiro fosa olímpica

Marko Carrillo - Tiro con pistola 25 metros

Nicolás Pacheco - Tiro skeet

Stefano Peschiera - vela modalidad láser

Paloma Schmidt - Vela modalidad láser

Maria Belén Bazo - Vela modalidad láser

Lucca Mesinas - Surf Open

Daniella Rosas - Surf Open

Ariana Orrego - Gimnasia competencia múltiple

Maria Pia van Oordt -Vela modalidad clase 49er Fx

Diana Tudela- Vela modalidad clase 49er Fx