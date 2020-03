Comité Olímpico de Australia se une al pedido de aplazamiento de JJ. OO. Tokio 2020

La actividad deportiva en el mundo entero ha sufrido una inesperada pausa debido al crecimiento exponencial del COVID-19 o más conocido como coronavirus el cual ha cobrado casi 10 mil víctimas fatales alrededor del globo, incluyendo a cinco ciudadanos peruanos.

Esto ha generado una serie de pedidos formales para cancelar la realización de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 planificado para iniciar en 24 de julio de este año. Por ejemplo, el Equipo de Natación de Estados Unidos exigió que este magno evento deportivo no se realice al considera que no existen las garantías necesarias debido a la pandemia del coronavirus.

Ahora, Australia se ha sumado a estas peticiones formales luego de que la junta directiva del Comité Olímpico de este país decidiera tras una extensa reunión que el gigante oceánico no podrá reunir un equipo preparado para participar en Tokio 2020.

“We are now in a position where we can plan with greater certainty.”



AOC plans for postponed Olympic Games 👉 https://t.co/7YYRMp4xMI#Tokyo2020 #covid19australia #TokyoTogether pic.twitter.com/oPW6nXGdZk