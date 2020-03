Colombia: ciclista Miguel Ángel López denuncia que no se le descartó coronavirus pese a venir de Europa

El ciclista colombiano, Miguel Ángel López, mientras se mantiene en cuarentena en su país, dio unas declaraciones en las que afirmó su preocupación sobre el coronavirus.

Y es que hace diez días estuvo en Europa y, a su llegada a Colombia, no se le hizo un control de descarte pues, según él, le dijeron que antes debía presentar algún síntoma.

"Hasta hace unos días estuvieron llamando a mi esposa para preguntarle cómo estaba yo porque se habían enterado de que había estado en Europa", indicó el deportista.

"Me dijeron que tenía que esperar a tener algún síntoma del coronavirus para poder hacerme una prueba", añadió.

Según el propio 'Supermán', está muy preocupado al respecto porque se encuentra con su esposa y sus hijos en el mismo domicilio.

"Le han hecho controles a más gente pero a mí ninguno. Es muy complicada esta situación porque estoy con mi esposa y mis hijos en esta cuarentena", manifestó Miguel Ángel López.

Por último, el ciclista confesó que, por el momento, no ha tenido ningún síntoma de esa enfermedad y espera seguir así.

"Me preocupa porque mucha gente puede tener el virus y no siente nada. Yo venía de una zona de Europa crítica. Para mí que debieron haber hecho un examen para ver si tenía o no tenia, pero no han hecho nada y aquí seguimos", finalizó.