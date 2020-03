Gladys Tejeda y el contratiempo que presentará ante la postergación de los Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos de Tokio fueron aplazados para el 2021 por la pandemia del COVID-19. Una decisión que fue festejada por las principales autoridades del deporte y atletas, quienes señalaron que lo primero es la salud.

Los deportistas peruanos se sumaron a la cadena de saludos y expresaron que el Comité Olímpico Internacional tomó una buena decisión y ahora pueden reorganizar su calendario deportivo con tranquilidad.

Sin embargo, para el deporte el tiempo es un rival difícil de vencer. Un grupo de atletas tenían previsto cerrar su ciclo olímpico en Tokio 2020, pero con esta medida deberán reorganizar su vida cotidiana y competir al mismo nivel que sus rivales.

La maratonista Gladys Tejeda, nuestra principal carta para ganar una medalla olímpica, un logro que Perú no consigue desde Barcelona 1992, llegará a Tokio 2020 con 36 años de edad.

"No se trata solo de Gladys, puede afectar a muchos a nivel mundial. Hay varios deportistas que ya no van a llegar al próximo año, que se prepararon específicamente para Tokio 2020 como fin de su ciclo deportivo y ya no van a llegar, gente que van bordeando edades donde la competencia es más dura”, señaló el presidente del Comité Olímpico Peruano, Pedro Del Rosario.

Peruanos clasificados a Tokio 2020

1. Christian Pacheco – Maratón

2. Mary Luz Andia - 20 kilómetros marcha

3. Kimberly García - 20 kilómetros marcha

4. Royner Navarro - Ciclismo en ruta

5. Alessandro De Souza Ferreira - Tiro fosa olímpica

6. Marko Carrillo - Tiro con pistola 25 metros

7. Nicolás Pacheco - Tiro skeet

8. Stefano Peschiera - vela modalidad Láser

9. Paloma Schmidt - Vela modalidad láser

10. Maria Belen Bazo - Vela modalidad láser

11. Luca Mesinas - Surf Open

12. Daniella Rosas - Surf Open

13. Ariana Orrego - Gimnasia competencia múltiple

14. Maria Pia van Oordt -Vela modalidad clase 49er Fx

15. Diana Tudela- Vela modalidad clase 49er Fx

16. Gladys Tejeda - Maratón