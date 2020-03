Atleta mexicana se recuperó de coronavirus: "Fue una pelea muy difícil, física y mentalmente"

Hace poco más de una semana se confirmó que la atleta mexicana, Mariana Arceo, había dado positivo en la prueba de coronavirus. Sin embargo, este viernes 27 de marzo, se dio a conocer que ya se encuentra totalmente recuperada, pero comentó que la lucha no fue nada sencilla.

La pentatleta clasificada para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que ya fueron suspendidos, se había contagiado del COVID-19 tras su estadía en Barcelona, España. Ella reveló que una de sus compañeras en el campamento donde se quedó, se enteró que tenía el virus. Por lo que, Mariana se hizo la prueba por precaución y terminó con la noticia de que también resultó sido contagiada.

Al enterarse de haber adquirido el coronavirus, contó que sintió síntomas como fiebre y dolor de cabeza, pero que poco a poco fueron empeorando. “En lo personal, tomé las medidas necesarias de seguridad y aún así fui contagiada, pero quiero que sepan que esto es verdad, que esto no es un juego ni una broma. Se vive muy mal de este lado”, expresó.

Sin embargo, nueve días después llegó la buena noticia, la deportista confirmó que ya se encuentra recuperada, pero contó detalles de su lucha ante la COVID-19. “Estoy tan feliz de estar acá frente ustedes y poder decir les ‘lo logré’. Jamás me imaginé que me iba a pasar a mí y me pasó. Mi vida por momentos no tenía muchas cosas a favor y ahora poder decir: Soy la primera mexicana en recuperar la salud después de esto es un orgullo porque fue una pelea muy difícil física y mentalmente”, señaló.

Finalmente, envió un mensaje para que todos sigan luchando contra este virus y para evitar que se propague aún más. “Quiero decirles a todos que no se apaguen, que vamos a seguir trabajando fuerte y que hay que saber escuchar a nuestro cuerpo. Esto no es un juego, por un momento pensé que iba a perder mi vida, ahora decir lo logré, es lo mejor que me pudo pasar”, culminó.

Coronavirus en México

En México hasta hoy, viernes 27 de marzo, se han logrado contar 585 casos de contagios por COVID-19, dejando un saldo de 8 muertes en su camino. Entre el miércoles y el jueves pasados, se lograron registrar 110 casos nuevos del virus, por lo que el país se encuentra en alerta para prevenir que esta pandemia se propague más.