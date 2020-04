Tokio 2020: Pool Ambrocio y lo que tuvo que vivir para hacer realidad su sueño

El mundo vive una situación difícil debido al avance del coronavirus en todo el mundo. Además, a muchos ciudadanos peruanos los agarró de improviso o fuera del país cuando el presidente Martín Vizcarra declaró el estado de emergencia.

Tal es el caso del destacado deportista Pool Ambrocio, quien se encontraba en Canadá hace casi un mes buscando su boleto para los Juegos Olímpicos Tokio 2020. En aquel certamen llevado a cabo en Ottawa, el peruano tocó la gloria al quedar segundo logrando su principal objetivo.

Y es que para el luchador significó tomarse una revancha personal ya que para Río 2016, se quedó afuera por tan solo segundos al confiarse y bajar la guardia perdiendo ante un ex subcampeón olímpico.

“Pensé en retirarme, estaba muerto en vida”, le contó Pool a La República. Además, el deportista dijo que aquel hecho “le marcó” para siempre y hasta pensó en dejar la lucha, pero logró levantarse y ponerse un nuevo objetivo.

En el camino consiguió medallas, torneos ganados y un sitio entre los 10 mejores del mundo alcanzado en el 2018. No fue hasta el Preolímpico de Ottawa que al fin pudo hacer realidad su sueño al vencer al jamaiquino Angus Arthur asegurando su cupo para Tokio 2020.

"Lo primero que pasó por mi mente fueron las situaciones difíciles que me tocaron vivir. Sentía que algo le debía a mi deporte. Antes de clasificar me sentía incompleto, ahora me siento realizado”, declaró Ambrocio.

Además, el luchador agregó lo siguiente: “A veces es contradictorio que el apoyo llegue cuando se gana algo, uno lo necesita antes. El apoyo de las autoridades y la empresa privada es muy importante”.

Finalmente, Pool Ambrocio tuvo que esperar en un país ajeno por varios días para poder celebrar con sus familiares. Apenas retornó al Perú, pasó las dos semanas de cuarentena como medida del gobierno y ya se encuentra con los suyos y contento por hacer realidad su sueño.

Cabe mencionar que el deportista clasificado para Tokio 2020 es el número 12 del mundo en la actualidad y ha sido dos veces campeón sudamericano.