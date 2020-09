Tadej Pogacar ganó el Tour de France 2020: revisa las clasificaciones finales tras la última etapa [VIDEO]

El Tour de France 2020 llegó a su fin con la victoria del irlandés Sam Bennet, quien se quedó con la última etapa. Tadej Pogacar gritó campeón el último sábado.

En la última etapa, el irlandés Benett se erigió como ganador en el recorrido en 2h 53′ 32″, superando al danés Mads Pedersen y del eslovaco Peter Sagan. No obstante, el trofeo al final lo levantaría Pogacar .

La etapa 21, con un recorrido de 122 km entre Mantes La Jolie a los Campos Elíseos de París, fue para el irlandés Bennett, quien completó el recorrido en 2h 53′ 32″ y llegó por delante del danés Mads Pedersen y del eslovaco Peter Sagan. Por su parte, Pogacar acabó con una marca de 87h 20′ 05″.

“Estoy soñando, no sé qué decir (...) “Mi sueño al principio era simplemente participar en un Tour y hoy lo gano en la última etapa”, dijo al respecto el joven ciclista de 21 años.



Cabe señalar que Pogacar -el campeón más joven de la competencia de ciclismo- acabó con una marca de 87h 20′ 05″ y se llevó el título en los Campos Elíseos.

Así acabó la primera parte de las clasificaciones generales del Tour de France 2020.

Este domingo culmina la carrera con la etapa 21 en los Campos Elíseos de París.

¡Sam Bennet se queda con la victoria! El irlandés sacó una clara ventaja para quedarse con esta última etapa.

Último kilómetro del Tour de France

3. 5 km La fuga es neutralizada. Van Aert va por el triunfo

Swift se aleja y queda descolgado de la fuga.

13. 5 km Dos vueltas para la final

Bennett certificó los puntos que le restaban en el esprint intermedio sobre Peter Sagan. El irlandés subirá al podio en París siempre y cuando termine la etapa.

20 km Pocas opciones para los de la fuga. Parece todo consumado.

25 km Estamos a cuatro vueltas de la final.

35 km: Ahora sí, mucha velocidad en esta recta final.

40 km: Van Avermaet, Schachmann, Swift y Périchon aprovechan el hueco para escaparse.

46 km: El pelotón se mantiene agrupado.

54 km: Ahora sí los ciclistas comienzan a pedalear con fuerza.

60 km: La carrera ya transcurre por las calles de París. En total, ocho vueltas deberán completar al tradicional circuito.

Últimos 100 kilómetros: Los corredores ya aceleran el ritmo para no acumular excesivo retraso en meta.

Pogacar, comandando el pelotón desde el inicio. Todo son elogios, y no es para menos, hacia este prodigio de 21 años.

Mucho público en las calles para ver el accionar de los deportistas.

Son 146 ciclistas que participarán de esta última etapa.

Ya está en marcha el tradicional paseo hacia los Campos Elíseos.

Buen clima en este cierre del Tour de Francia.

Varios ciclistas aprovechan para tomarse fotos.

De momento arrancó la vuelta de prueba.

En breve arranca la última etapa del Tour de France 2020.

Tadej Pogacar es el nuevo campeón del Tour de France con tan solo 21 años.

En total se disputarán 122 kilómetros en la etapa 21 de la carrera, la cual tiene como virtual ganador al esloveno Tadej Pogacar, quien dio un campanazo en la última parte y se aseguró prácticamente el título.



Y es que Pogacar ganó la etapa 20 y el maillot amarillo, al ser superior a Primoz Roglic, que se mantenía como sólido líder, pero se le escapó el Tour el último día.

Pogačar partirá desde Mantes La Jolie como líder de la competencia francesa. De no mediar inconvenientes, el deportistas del UAE Team Emirates y que portará el maillot amarillo debería celebrar con champagne al final del Tour de France, como es de costumbre.

Es importante señalar que en la última etapa habrá ocho colombianos en carrera, habiendo dos que se encuentran entre el top 10 (Miguel Ángel López y Rigoberto Urán) en busca de concluir la competencia en una mejor ubicación.

Clasificación del Tour de France 2020 tras la etapa 20

A continuación, revisa cómo quedó la clasificación tras los resultados de la penúltima etapa del Tour de France 2020.

Horarios de la etapa 21 - Tour de France 2020

