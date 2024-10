Federación peruana de bádminton desaparecerá a equipos 'fantasmas'

Por la pandemia, la solicitud ante RENADE no cuenta con un costo, pero si un club no la realiza, podría sufrir una desafiliación de las bases por incumplimiento del reglamento estipulado por la Federación.

"Si la Federación de Bádminton no cumple con las normativas del IPD no te pueden dar las subvenciones ya aprobadas o no te aprueban subvención alguna o dejas de recibir mayor subvención. Por ejemplo, en este año el IPD calificó a la FDPB en el máximo nivel, esto es "Grupo 3" como lo indica la normativa vigente, (Resolución de presidencia 017-2021-IPD/P) y coloca un total de 5 indicadores y dos de ellos son referidos a las Organizaciones de Base para el logro de los objetivos y pueda recibir más subvenciones", se lee en el comunicado.