Kimberly García: el deporte en pandemia, medalla de bronce en Mundial de Marcha Atlética y más

Hace algunas semanas Kimberly García ocupó portada en varios medios locales debido a que consiguió, una vez más, tremenda hazaña internacional. La deportista nacional se llevó una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Marcha Atlética 2022 y dicho acontecimiento fue celebrado por todos los peruanos.

Hoy, 'Kim', como algunos la llaman, se confiesa con Líbero y cuenta cómo va su preparación para las siguientes competencias que tiene en agenda (Juegos Bolivarianos, Mundial de Atletismo y más).

Conseguiste una importante medalla de bronce en el Mundial de Marcha Atlética, ¿cómo te sientes con ello?

Estoy muy contenta de haber logrado la medalla. Nos esforzamos mucho para ello; hemos trabajado bastante. Para ser sincera, no esperamos tan rápido la medalla ya que tuvimos que hacer un cambio de entrenador y teníamos que adaptarnos al nuevo plan de entrenamiento. En sí, esta competencia iba a ser más que todo preparatoria.

Este importante resultado lo conseguiste aún después de haber vivido un momento complicado en pandemia. Seguro te perjudicó mucho la cuarentena en el marco de tus entrenamientos

Yo hice de todo. Conseguí pesas, ligas, todo para poder entretenerme durante la cuarentena. Al principio era estresante, porque mis entrenamientos requieren de mucha carga. Es agotador, mental y físicamente. No salíamos a competencias internacionales. Yo como deportista debo estar en constantes viajes para poder tener rodaje internacional.

La pandemia me perjudicó, porque demoramos mucho en salir a las calles para poder entrenar, a diferencia de otros países. Tuvimos desventaja por todo lo que pasó.

Además del aspecto físico, lo mental seguro jugó en contra. ¿Cómo te sentiste?

Al principio me afectó más porque no conseguía la cinta de correr, porque ya no podía ni dormir. No tenía dónde entrenar, Así estuve como tres semanas, sin saber que hacer. Sin embargo, después de eso se hizo todo muy repetitivo. Entré en cuadro de ansiedad, quería comer más, arruinaba la dieta que tenía, pero sí, me chocó.

Durante esos duros momentos, ¿qué fue lo peor que se te vino a la mente?

Mi objetivo era las Olimpiadas, tal vez que se llegase a suspender para el otro año para poder entrenar mejor, y si no se hacía quizás no viajar porque no estábamos entrenando nada, e ir a competir así iba a ser un grave error.

Kimberly, continuamos en un mes muy importante para todas las mujeres. En tu camino como deportista, ¿te has sentido vulnerada en alguna oportunidad?

No me he sentido vulnerada como deportista mujer, sin embargo, anteriormente había 50 kilómetros marcha con solamente varones y pues las mujeres también pedían que haya 50 kilómetros marcha femenina, se pidió, aceptaron, pero lo que no aceptaron es que haya eso en las Olimpiadas. Las mujeres hemos demostrado que podemos, tal vez piensan que no vamos a aguantar.

Considerando los importantes logros que tienes en la actualidad, la pregunta se cae de madura. ¿Recibes el apoyo necesario por las entidades competentes?

Anteriormente sentí la falta de apoyo por parte del IPD y la Federación, pero conforme ha ido pasado el tiempo y he ido mostrando resultados, las cosas han cambiado. Hoy no me puedo quejar. Esta vez la Federación e IPD me están apoyando, eso es bueno, para seguir preparándonos con tranquilidad. Aprovecho en agradecer a la empresa privada, a Hunt Oil y Perú LNG por el apoyo.

Por último, Kimberly, un mensaje para todas las personas, en especial niños y niñas que siguen tu carrera y ven en ti un ejemplo