¿Es bueno usar rodillera en lesiones de rodilla?, por el Dr. Luis Cotillo

Hola, soy el doctor Luis Cotillo, traumatólogo, especialista en Medicina Deportiva y columnista de Diario Líbero. Hoy quiero abordar una pregunta que me hacen con frecuencia: ¿es importante usar rodillera para una lesión de meniscos? Es un mito bastante común. La rodillera no es un tratamiento efectivo para las lesiones meniscales y, de hecho, en muchos casos, puede ser contraproducente. Si bien proporciona una sensación de soporte o protección, no tiene un efecto curativo directo sobre la lesión en el menisco. Al contrario, el uso constante de la rodillera puede llevar a una disminución en la fuerza y estabilidad de los músculos que rodean la rodilla, lo que puede retrasar la recuperación.