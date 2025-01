Programa Impactando Vidas inició el año llevando a niños de Ayacucho a jugar fútbol a Curazao

Fueron veinte los equipos de las categorías Calichín Sub 9 e Infantil Sub 11 quienes han disputado sus partidos en 12 jornadas deportivas, demostrando todo su talento y perseverancia a través del deporte. Los equipos campeones de cada categoría, como premio a su increíble desempeño, tuvieron la oportunidad de viajar del 1 al 7 de enero a Curazao y jugaron sus partidos amistosos ante los clubes locales Club SUBT, C Stars, Vesta, Centro Juve, Jon Colombia, Jong Holland y Atletico Saliña.