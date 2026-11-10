¿Te rompiste el Ligamento Cruzado Posterior?

Hola, soy el Dr. Luis Cotillo, traumatólogo, especialista en Medicina Deportiva y columnista de Diario Líbero. Hoy quiero hablarles sobre la ruptura del ligamento cruzado posterior (LCP), una lesión menos frecuente que la del ligamento cruzado anterior, pero que puede comprometer seriamente la estabilidad de la rodilla. Representa aproximadamente el 5 % de las lesiones de rodilla a nivel mundial. Un caso conocido es el del futbolista Yoshimar Yotún, quien tuvo que someterse a una cirugía para reconstruir este ligamento.

La función principal del LCP es evitar que la tibia se desplace hacia atrás respecto al fémur. Cuando se rompe, puede provocar inestabilidad, especialmente al realizar esfuerzos físicos, giros o movimientos deportivos. Por eso, es fundamental reconocer esta lesión y recibir un diagnóstico oportuno.

¿Es necesaria una cirugía? No siempre. En algunos casos, la fisioterapia y la rehabilitación permiten recuperar la funcionalidad de la rodilla. Sin embargo, cuando la ruptura es grave o persiste la inestabilidad, puede ser necesaria una reconstrucción quirúrgica mediante artroscopia y el uso de un injerto. Es importante recordar que la fisioterapia fortalece la musculatura, pero no repara un ligamento completamente roto.

Si presentas dolor o sensación de inestabilidad en la rodilla, especialmente después de un traumatismo, no lo ignores. Acude a un traumatólogo especializado para determinar el tratamiento adecuado. El objetivo es recuperar la estabilidad articular y permitir un retorno seguro a las actividades físicas.

Contacto del doctor Luis Cotillo en Lima, Perú

El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación sus datos de contacto: