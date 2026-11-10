¿Vas a inscribirte en el gimnasio? ¡Primero debes saber esto!

Hola, soy el doctor Luis Cotillo, traumatólogo, especialista en Medicina Deportiva y columnista del Diario Líbero. Ahora que se acerca el verano 2027, muchas personas se preparan para ponerse en forma y acuden a los gimnasios con el objetivo de mejorar su condición física. Sin embargo, hay algo que debes tener en cuenta antes de comenzar.

Las personas que no están acostumbradas a realizar actividad física tienen mayor riesgo de sufrir lesiones cuando empiezan a entrenar de manera brusca o realizan ejercicios para los que todavía no están preparadas. Entre las lesiones más frecuentes encontramos contracturas, desgarros musculares, tendinitis y problemas articulares.

Uno de los errores más comunes es comenzar con demasiado peso, entrenar sin una técnica adecuada o exigirle al cuerpo más de lo que puede soportar. Recuerda que no se trata de entrenar más, sino de hacerlo correctamente y de manera progresiva.

Por eso, si has decidido inscribirte en el gimnasio, primero realiza una evaluación médica para conocer tu condición física y determinar qué tipo de actividad puedes desarrollar. ¡No esperes a lesionarte para cuidar tu salud! Soy el doctor Luis Cotillo y estoy aquí para ayudarte.

Contacto del doctor Luis Cotillo en Lima, Perú

El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación sus datos de contacto: