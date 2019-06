Warriors vs Raptors: Klay Thompson se lesionó la rodilla en el tercer cuarto [VIDEO]

Klay Thompson venía siendo la figura de los Golden State Warrios. Sin embargo, sufrió una dura lesión en la rodilla izquierda durante el tercer cuarto que lo terminó excluyendo del juego 6, que finalizó con victoria 114-110 a favor del Toronto Raptors. El escolta fue captado abandonando el Oracle Arena con muletas.

PUEDES VER: NBA FINAL 2019 [EN VIVO] Klay Thompson anotó espectacular triple en Warriors vs Raptors | VIDEO

A falta de dos minutos y 22 segundos para concluir el tercer cuarto, Klay Thompson recibió una dura falta de Danny Green, de los Raptors, cuando se estaba yendo con todo hacia al aro para una volcada. La caída de Thompson pintaba muy mal, y así lo demostró al momento de solicitar la atención médica de los Warriors.

Here's Klay Thompson needing help just to get off the court, going down the hall, slowly starting to be able to walk under his own power, then reversing course to go shoot those FT's. This is amazing. pic.twitter.com/1TawOxhGBk