Liga Nacional de Basketball 2026: Che Pibes y Kings debutaron con contundentes triunfos en Puno

La Liga Nacional de Basketball Masculino 2026 comenzó con grandes emociones en Puno. La etapa clasificatoria "A" arrancó este viernes 16 de octubre en el Coliseo Cerrado Eduardo Rodríguez Ponce de León, donde los clubes Che Pibes de Moquegua y Kings de Puno consiguieron importantes victorias en la jornada inaugural del torneo nacional.

Los cuatro equipos participantes demostraron sus intenciones de avanzar a la siguiente instancia de la competencia. En esta primera fecha también participaron EDECH de Juliaca y Fire Hands de San Juan de Lurigancho, que buscarán recuperarse en sus próximos compromisos para mantenerse en la pelea por la clasificación.

Che Pibes de Moquegua venció a EDECH de Juliaca

El primer partido de la jornada terminó con una victoria de Che Pibes de Moquegua por 99-76 ante EDECH de Juliaca. El conjunto moqueguano mostró una destacada capacidad ofensiva y encontró en Alfredo Blanco a su principal figura. El jugador, identificado con el dorsal número 10, firmó una sobresaliente actuación al registrar 41 puntos.

José Rojas también tuvo una participación importante al sumar 23 unidades para Che Pibes. Por el lado del equipo de Juliaca, Robert Tejada y Kevin Pruitt anotaron 18 puntos cada uno, aunque sus aportes no fueron suficientes para evitar la derrota en el debut.

Kings de Puno se impuso por 100-65 ante Fire Hands

En el segundo encuentro, Kings de Puno hizo respetar su localía y derrotó por 100-65 a Fire Hands de San Juan de Lurigancho. El equipo puneño consiguió una amplia diferencia en el marcador y comenzó su participación con una victoria que ilusiona a sus seguidores.

Edgar Sifontes fue el máximo anotador del compromiso con 32 puntos, mientras que Jesús Bogao contribuyó con otras 20 unidades. En el conjunto limeño, Flavio Barbagelatta también registró 20 puntos y Luis Ramírez aportó 18, en un partido que terminó favorable para los locales.

¿Dónde ver las transmisiones de la Liga Nacional de Basketball 2026?

Los encuentros de la etapa clasificatoria "A" de la Liga Nacional de Basketball Masculino 2026 cuentan con las transmisiones del Diario Líbero y PERUBASKET, medios a través de los cuales los aficionados podrán seguir el desarrollo de esta competencia.

La actividad continuará en el Coliseo Cerrado Eduardo Rodríguez Ponce de León, en Puno, donde Che Pibes, EDECH, Kings y Fire Hands buscarán sumar nuevos resultados positivos en su camino por avanzar en el torneo nacional.