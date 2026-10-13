Liga Nacional de Basketball 2026: Líbero transmitirá los partidos EN VIVO por YouTube

El mejor basketball de clubes del Perú está a punto de volver y los aficionados podrán seguir la competencia desde cualquier lugar. La Federación Deportiva Peruana de Basketball (FDPB) anunció que la temporada 2026 de la Liga Nacional arrancará este viernes 16 de octubre, mientras que Líbero llevará los encuentros a los hinchas a través de su canal oficial de YouTube.

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La decimotercera edición del campeonato contará nuevamente con 16 equipos, divididos en cuatro series durante la fase regular. Tras esta etapa, la competencia avanzará a las semifinales y posteriormente a la gran final, instancia en la que se conocerá al nuevo campeón nacional de clubes.

La acción comenzará en Puno, donde se jugará la Serie A del 16 al 18 de octubre. En esta primera etapa participarán Club Kings de Puno, Fire Hands de San Juan de Lurigancho, Club Edech de Juliaca y Che Pibes de Moquegua. Luego, Cajamarca recibirá la Serie B del 23 al 25 de octubre, con Catequil, Lions de Víctor Larco, Titanes del Sur de Juliaca y Cosmos Star de Huánuco.

La programación continuará en Huancayo, sede de la Serie C del 30 de octubre al 1 de noviembre. Allí competirán la Liga Claretiana de Huancayo, Junior de El Tambo, PIT de Tarma y Skills de Ayacucho. La ciudad volverá a albergar el torneo del 6 al 8 de noviembre con la Serie D, integrada por Sonics y Comunicaciones Basketball Club, ambos de Huancayo; Sport Sherekhan de Amarilis y Halcones de Juliaca.

Con representantes de distintas ligas afiliadas a la FDPB, la Liga Nacional de Basketball 2026 promete una intensa disputa por el título. Los equipos buscarán destacar desde sus primeras presentaciones y acercarse al objetivo de coronarse campeones, en una temporada que también podrá seguirse mediante las transmisiones de Líbero por YouTube.