Básquet peruano recibe importante noticia del IPD y se acerca a un paso clave ante la FIBA

El basketball peruano dio un paso importante en su proceso de reorganización institucional. El Instituto Peruano del Deporte (IPD) reconoció a la Junta Directiva de la Federación Deportiva Peruana de Basketball (FDPB) para el período comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028, una decisión que permite avanzar en los trámites pendientes para recuperar el vínculo internacional con la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).

La directiva está encabezada por Víctor Cisneros Colchado, quien asumió la presidencia, acompañado por Sylvia Ramírez Martínez en la vicepresidencia. El equipo también está integrado por Víctor Hugo Díaz Silva como tesorero; José Benavides Silva como secretario; y Saúl Sierra Ríos, José Luis Breña Cenzano y Yango Tinoco Astuhuamán como vocales.

Federación Peruana de Basketball busca completar su reafiliación a la FIBA

El reconocimiento del IPD representa un avance para la FDPB, que también cuenta con el aval institucional del Comité Olímpico Peruano (COP). Sin embargo, todavía debe cumplir con los procedimientos necesarios para concretar su reafiliación internacional. Entre los pasos pendientes figuran el registro de la directiva en el Registro Nacional del Deporte (RENADE) y la comunicación formal a la FIBA para continuar con el proceso.

Víctor Cisneros destacó la importancia de esta decisión para superar una situación que se prolongó durante varios años. Según señaló, la federación agrupa a más de 60 ligas afiliadas y necesita contar con estabilidad institucional para desarrollar sus actividades y trabajar por el crecimiento de esta disciplina en el país.

De acuerdo con el cronograma previsto, la propuesta de reafiliación deberá pasar primero por el Buró Central de la FIBA y posteriormente por la Asamblea de Federaciones. La decisión podría conocerse en diciembre de 2026 o en marzo de 2027, por lo que el reconocimiento nacional constituye un avance, pero no significa que el retorno internacional ya esté confirmado.

¿Está en riesgo el basketball en los Juegos Panamericanos Lima 2027?

La presencia del baloncesto en los Juegos Panamericanos Lima 2027 continúa en incertidumbre debido a las diferencias entre PANAM SPORTS y la FIBA sobre las categorías que participarían en la competencia. Mientras la organización panamericana plantea la presencia de selecciones absolutas, el organismo internacional propone disputar el torneo con equipos juveniles, de las categorías sub-19 o sub-20.

Este escenario representa otro desafío para el desarrollo del basketball peruano, cuya selección no disputa un torneo oficial de la FIBA desde 2016, según la información proporcionada. Por ahora, la prioridad de la federación será completar los requisitos administrativos y avanzar en la reafiliación, un proceso clave para recuperar la participación internacional y generar mejores condiciones para el crecimiento de este deporte.