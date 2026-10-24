Comenzó la Serie B de la Liga Nacional de Basketball Masculino 2026, en Cajamarca, el viernes 23 de octubre. El torneo empezó con triunfos de los clubes Lions y Catequil, por lo que aquí te brindaremos toda la información de lo que fue la primera fecha.

Lions derrotó 67-55 a Titanes del Sur

La jornada comenzó con el enfrentamiento entre Club Lions y Club Titanes del Sur, en un partido de gran intensidad que terminó con triunfo de Club Lions por 67-55. El máximo anotador de Lions fue Luiz Rojas (dorsal 7), quien aportó 19 puntos para la victoria de su equipo. Por el lado de Titanes del Sur, destacó Alan Alfonzo (dorsal 0), máximo anotador de su equipo con 18 puntos.

Catequil venció 92-88 a Cosmos

En el segundo encuentro de la jornada, Club Catequil protagonizó un emocionante duelo frente a Club Cosmos, logrando imponerse por 92-88 en un partido de alta producción ofensiva. La figura ofensiva de Catequil fue Juan Vásquez (dorsal 6), quien registró 33 puntos, mientras que por Club Cosmos destacó Royeiker Durán (dorsal 98), con 24 puntos.

Con estos resultados, la Serie B inició su competencia en Cajamarca con dos encuentros de gran nivel y una jornada que dejó importantes actuaciones individuales y mucha emoción de cara a las siguientes fechas.

¿Dónde ver EN VIVO la Liga Nacional de Basketball 2026?

La Liga Nacional de Basketball Masculino 2026 cuenta con las transmisiones del Diario Líbero y PERUBASKET, medios a través de los cuales los aficionados podrán seguir el desarrollo de esta competencia.