¡Celebra, Cuba! Ugás ganó a Pacquiao y mantiene el cinturón wélter

Corresponsal Luis Mendoza desde Estado Unidos . Manny Pacquiao y Yordenis Ugás se enfrentaron en el T-Mobile Arena de Las Vegas (Nevada), Estados Unidos. El boxeador cubano no se 'achicó' y derrotó al reconocido pugilista filipino. Con este triunfo, el caribeño, apodado como '54 Milagros', retuvo el cinturón de la categoría peso wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB)

¿Quién es el favorito? No hay dudas de que Manny Pacquiao es considerado como uno de los grandes boxeadores de todos los tiempos debido a su técnica y defensa que le han ayudado consagrarse como campeón en ocho divisiones distintas. La cartelera de este sábado pone en juego el título peso wélter de la AMB. Su rival, Yordenis Ugás , solo ha perdido una vez en últimas 12 peleas profesionales desde el 2015 por lo que se espera que se un rival que le genere complicaciones al buen Pacman. Cabe señalar que Ugás llegó en reemplazo de Errol Spencer, quien manifestó tener "problemas en la retina" por lo que le sería imposible luchar.

Manny Pacquiao se muestra en buen estado a sus 42 años de edad. Foto: Twitter Manny Pacquiao

Ugás (35) es siete años menor que Pacquiao (42) y ha reconocido que no se siente como el favorito. Sin embargo, está listo para demostrarle de que es el verdadero campeón de la división. A este brillante evento principal le acompañarán otras peleas interesantes como las de Robert Guerrero vs. Víctor Ortiz (peso wélter) y Mark Magsayo vs. Julio Ceja (peso pluma).