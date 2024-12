Joe Smith Jr. venció a Steve Geffrard en el primer campeonato mundial 2022

Este crucial duelo fue se dio en el primer campeonato del mundo de 2022, se dio en el Turning Stone Resort Casino de New York e inició con el patrón que determinó toda la contienda, llevando la iniciativa y sacando golpes más fuertes que veloces.

Algo que ha llamado la atención en las últimas horas, es que la OMB no se ha pronunciado de manera oficial si este encuentro entre Smith vs. Geffrard será por el campeonato mundial WBO, por lo que muchos fanáticos esperan que pueda haber un pronunciamiento respecto al tema.

Esta lucha entre Joe Smith Jr vs. Steve Geffrard por el título semipesado de la OMB será transmitida por las pantallas de ESPN+ y Star Plus. Sin embargo, todo el minuto a minuto podrás seguirlo en Libero.pe.

