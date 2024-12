Chávez Jr. reveló por qué Canelo Álvarez no lo pasa: "Lo atrasé con varias novias"

La rivalidad entre Julio César Chávez Jr. y Saúl 'Canelo' Álvarez no tiene cuando acabar. Ambos boxeadores no desaprovechan la oportunidad para enviarse duros mensajes mutuamente y en esta ocasión fue el turno del ' Hijo de la Leyenda '.

"Soy el más guapo del boxeo, la verdad sí. Ni el Canelo, no la hace, la neta. Ya le he bajado varias morras por eso me tiene tanto coraje", manifestó.