Novak Djokovic sí estará en el Abierto de Australia

El año ya se va acabando, pero varios deportes no quieren dejar nada al azar y ya van viendo el calendario de lo que será el 2022. Uno de los eventos más esperados será el Abierto de Australia , primer Grand Slam que se celebrará entre el 17 y 30 de enero. Además, se conoció que estará presente de Novak Djokovic .

Desde hace semanas estaba en duda si el serbio iría o no a Australia debido a que la organización fue clara al señalar que solo podrían participar tenistas que se hayan vacunado contra el coronavirus. Como es sabido, el propio 'Nole' tiene una especial postura cuando se ha hablado de la mencionada pandemia.

Por ello, comenzaron a correr los rumores de que el actual número uno del mundo se perdería de Australian Open ya que no estaría vacunado. Es más, el ganador de 20 Grand Slams mostró su molestia por la pregunta de si se había vacunado o no y cerró con que no tenía la obligación de aclararlo.