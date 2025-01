El último game: Del Potro volvió a jugar y entre lágrimas puso fin a su carrera deportiva

El último game llegó. Lágrimas y aliento. En una cancha, jugando con el apoyo de su gente, que le agradece por las alegrías y llevar el tenis argentino a lo más alto del mundo. Juan Martín del Potro volvió a la 'cancha', perdió 1-6 y 3-6 contra Delbonis en la Ronda 32 del Argentina y puso fin a su carrera deportiva.

Peleó, derrochó destellos de su talento. Cuando las cosas no estaban a su favor apeló a la garra, pero el resultado no lo acompañó. En el segundo set, cuando el partido llegaba a su final, Delpo se quebró.

Aplausos del público. "Delpo no se va, no se va" empezó a remecer el estadio. Del Potro se limpiaba las lágrimas y el juego continuó. Con el final, solo atinó amarrar su su cinta a la red, marcando el fin a una historia de gloria.

Juan Martín del Potro y su discurso de despedida, FOTO: EFE

"La verdad que es un momento que no quería que llegara nunca porque no era algo que yo quería. La salud me lleva a tomar una decisión poco convencido pero creo que hice demasiado esfuerzo para remontar, para cumplir otro milagro, como con la muñeca", señaló Delpo a TyC Sports.

La lesión de rodilla no le permite seguir con su carrera. Del Potro reveló que no tiene energías para seguir luchando. "Trataba de explicarle a mi entorno que puedo perder. Que no tengo la fuerza que todos creen que tengo para salir adelante. Lo di todo".

Cuando le preguntaron por su regreso y despedida del tenis, Delpo reveló lo siguiente: "Son esos días que voy a recordar para toda mi vida. Todavía no encontré un lugar en el que sea más feliz que acá adentro (por la cancha). Y por eso quería jugar acá. Al torneo lo veía por tele y no encontré mejor lugar para hacerlo que acá. Es la primera vez que mi mamá me ve jugar".

Juan Martín del Potro se despidió, FOTO: EFE

Se tenía previsto jugar en Río de Janeiro, torneo que marcaría su despedida, pero señaló que debe analizar su calendario. "Quiero volver a hablar con los médicos. Hacía mucho que no jugaba un partido entero".