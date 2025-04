Figura de Alianza Lima dejó sorprendentes palabras sobre su exentrenador: "Me dijo que..."

Al respecto, la figura de Alianza no dudó en asegurar que los principales responsables de su buen rendimiento son Morando y todo su cuerpo técnico, pues son ellos quienes le devolvieron la confianza en si misma. No obstante, habló sobre cuales son las principales fortalezas de su actual entrenador y sus palabras dejaron sorprendidos a más de uno, pues se entiende como una crítica a Milagres.

"Facundo y su cuerpo técnico me han devuelto toda la confianza, mucha gente me juzgó, me dijo que no era profesional y que no mantenía mi trabajo. Hoy día siento que estoy al 100%, psicológicamente, físicamente, y es algo que siempre se lo voy a agradecer a él. Facundo nunca nos dice cosas malas, incluso cuando algo está mal nos dice que sigamos jugando, creo que eso es lo importante. Lo psicológico es más del 80 % de un jugador, el me ha devuelto la confianza que necesitaba", declaró.