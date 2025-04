Se revelaron audios del VAR sobre polémico penal de Quevedo en el Alianza Lima - Chankas

Alianza Lima logró imponerse por la mínima ante Los Chankas en la úlitma jornada del Torneo Apertura 2025 . El gol de los blanquiazules fue anotado por Hernán Barcos desde los 12 pasos, no obstante, este penal desató fuertes reacciones de molestia por parte de los jugadores del elenco de Andahuaylas .

Después de llegar a esta decisión, invitaron a Menéndez a revisar en campo la jugada para que pueda sancionar el penal, pues en un principio no había visto la falta, la catalogó como una disputa y permitió que siga el juego.

"Veo claramente el contacto. Quiero ver si ahí toca el balón el guardameta, no hay. Juega claramente el atacante y hay una falta dentro del área . Para mí, tengo penal acá. Amarilla para el portero", fueron las palabras del colegiado.

"Disconforme con el arbitraje porque definitivamente nos perjudican al cobrar ese penal. Es un penal que en cámara lenta puede cobrarlo, pero en la realidad él dejó que siga. El línea le dijo que no lo vio, en el VAR puedes ver cualquier cosa. En definitiva, creemos que no es un penal claro, porque sentimos que no se ha ganado en la cancha. Se ganó por el VAR", manifestó el atacante.