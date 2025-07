Las 3 duras bajas que tendría Alianza Lima para el clásico ante Cristal: "Probablemente..."

Alianza Lima no ha tenido un buen comienzo de Torneo Clausura al solo sumar un punto de seis disputados. Por eso, los blanquiazules se preparan para visitar a Juan Pablo II en Trujillo en busca de lograr su primer triunfo. Después de eso les tocará enfrentar a Sporting Cristal en uno de los clásicos más importantes del fútbol peruano, pero para dicho partido podrían tener tres durísimas bajas.

Para el duelo que empataron con Alianza Atlético, el DT Néstor Gorosito no pudo contar con Carlos Zambrano, Sergio Peña y Paolo Guerrero. Esto ocasionó la sorpresa de los hinchas, quienes recién el mismo día del cotejo se enteraron que estaban lesionados. Justamente son estas tres figuras 'Íntimas' que probablemente se perderían el enfrentamiento contra los celestes por la fecha 4 del certamen.

"Ojo que después va a jugar con Cristal, el día martes; probablemente sin Zambrano, que creo que no lo van a utilizar hasta el partido de Copa Sudamericana (ante Universidad Católica). Peña andaba un poco sentido, pero me dijeron que no era tan grave. Paolo (Guerrero) está sentido, Cari también lo está. Cantero no está recuperado. Ahora Alianza ya tiene varias bajas", sostuvo la periodista Ana Lucía Rodríguez en la última emisión del programa L1 Radio.

Video: L1 MAX

¿Qué lesiones tienen Zambrano, Peña y Guerrero?

En entrevista con L1 MAX previo a enfrentar a Alianza Atlético, el estratega aliancista reveló que Zambrano había sufrido un desgarro en la pierna, mientras que Guerrero tuvo un esguince y Peña presentó molestias musculares tras el choque por Copa Sudamericana ante Gremio en Porto Alegre.

Paolo Guerrero sigue lesionado y podría perderse el partido ante Sporting Cristal. Foto: Líbero

La lista de lesionados en Alianza Lima es más larga

Los tres futbolistas antes mencionados no son los únicos que no están disponibles en este momento por temas físicos. En total, hay seis bajas porque a ellos se le suman Piero Cari, quien salió golpeado en el último partido del equipo; Alan Cantero (presenta un desgarro de grado 1 en el isquiotibial); y Pablo Lavandeira (lesión ligamentaria que lo haría perderse toda la temporada).

¿Cuándo se juega Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

De acuerdo a la programación dada a conocer por la Liga de Fútbol Profesional, Alianza Lima vs. Sporting Cristal se verán las caras en Matute el próximo martes 5 de agosto por la cuarta fecha del Torneo Clausura a partir de las 20:00 horas de Perú, con transmisión EN VIVO y EN EXCLUSIVA por L1 MAX.