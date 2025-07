Alianza Lima y 5 razones que explican por qué no brilla en Liga 1 como en la Copa Sudamericana

Si bien recién se disputaron dos jornadas del Torneo Clausura, Alianza Lima ya comienza a complicar sus aspiraciones en el segundo certamen del año tras igualar 1-1 ante Alianza Atlético en Matute y apenas ha obtenido un punto de seis posibles. Esta situación contrasta con el buen nivel que muestra a nivel internacional, ahora en Copa Sudamericana.

Recordemos que solo tres días antes del empate ante los 'Churres', el elenco blanquiazul había eliminado a Gremio con un global de 3-1 y saliendo airoso de una llave que se cerró en Porto Alegre. ¿Por qué tanta diferencia entre lo mostrado a nivel internacional y local? Aquí cinco razones que podría explicar este fenómeno.

Prioridad en partidos internacionales

Los futbolistas han mostrado mejor nivel, primero en la Libertadores y ahora en la Sudamericana, que el que muestran en el campeonato local. Puede ser por cansancio físico o mental, aunque también puede tratarse de cierto grado de desinterés en la Liga 1, tomando en cuenta que jugando campeonatos de CONMEBOL tienen mayores chances de mostrarse ante los ojos del continente y el mundo entero, además de los premios obtenidos a nivel económico.

Alianza Lima clasificó a octavos de final de la Copa Sudamericana.

Fallos en planteamientos y replanteos

Néstor Gorosito ha sido clave en la denominada por varios críticos como una de las mejores campañas a nivel internacional en la historia de Alianza Lima, pero 'Pipo' no ha sabido encontrarle la mano a varios cotejos del torneo nacional, especialmente en Matute. En el partido ante Alianza Atlético a su equipo le faltó profundidad y aunque encontró el gol, los cambios no le funicionaron y el rival terminó empatando.

Ausencias de jugadores por lesión

Ayer no jugaron Paolo Guerrero, Sergio Peña y Carlos Zambrano, quienes fueron claves en el Arena do Gremio, pero terminaron el duelo ante el 'Tricolor Gaúcho' con problemas físicos. Además, Alan Cantero viene recuperándose de una lesión. Estos cuatro elementos hubiesen sido claves para imponerse a los 'Churres', ya sea como inicialista o recambios. Finalmente, se sabe que Pablo Lavandeira no jugará lo que resta del año.

Sergio Peña aún no jugó un partido de la Liga 1 con Alianza Lima.

Planteamientos defensivo de los rivales

Los rivales de la Liga 1, especialmente en el estadio Alejandro Villanueva, tienen planteamientos mucho más defensivos y cortan los circuitos de los ataques del elenco victoriano acumulando mucha gente en su campo. A nivel internacional, la mayoría de equipos juegan con mayor vocación ofensiva y así las figuras de Alianza Lima encuentran espacios para hacer daño.

Falta de recambios en algunas posiciones

Más allá de tener un plantel competitivo, sí es necesario por ejemplo un defensor para evitar que Erick Noriega baje a ser central y no se consolide en la volante, donde ha mostrado ser muy útil tanto para quitar balones como para la distribución. También cuando se decide reemplazar un extremo por Alexander Succar, quien es más un '9'.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima se enfrenta a Juan Pablo II este jueves 31 de julio, a las 19:00 horas, en el estadio Mansiche de Trujillo, por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.