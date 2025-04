¿Alianza o Universitario? Mister Chip quedó rendido ante este equipo: "El más grande del Perú"

Alianza Lima sumó su primer punto en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 ante Sao Paulo/Foto: X

"Alianza Lima, la semana pasada ante Sao Paulo, consiguió, por primera vez después de 19 derrotas seguidas, puntuar en Brasil un partido de Copa Libertadores. Alianza Lima es uno de los equipos más grande del Perú; si no es el más grande. No lo voy a decir categóricamente porque hay mucha pelea ahí con Universitario de Deportes y Sporting Cristal, no me quiero meter ahí, pero es de los más grandes y llevaba 19 derrotas seguidas y lo hizo remontando un 2-0 a Sao Paulo, que es uno de los equipos más grandes de Sudamérica, y después eliminó a Boca Juniors. Alianza Lima está haciendo una gran Copa Libertadores", sostuvo el español.