Figura de Universitario dejó advertencia tras victoria a Regatas: "Si me la hacen, hago el doble"

Universitario vs Regatas protagonizaron un intenso enfrentamiento por la segunda semifinal de la Liga Peruana de Vóley, el duelo se extendió hasta el quinto set y tras una intensa definición las 'pumas' obligan a que se juegue un extra game para determinar al próximo rival de Alianza Lima en la disputa por el título.

En este mencionado duelo, Laura Grajales fue clave en la victoria 'crema' y al ser elegida la jugadora del partido reveló habló sobre 'choque' especial que tuvo con Emily Zinger hasta en dos oportunidades mientras se realizaba el compromiso.

"Siempre he dicho que si a mí me la hacen una vez, yo se la hago el doble. Me la hizo ella una vez, se la hice dos veces y luego me calmé, porque tampoco quería que fuera más allá", enfatizó Laura Grajales a Movistar Deportes.

Además, Laura Grajales —quien llegó para reemplazar a la brasileña Elis Bento— reveló sus fortalezas en el campo y aseguró que esperará dar la misma entrega en el extra game que Universitario asumirá ante Regatas Lima.

"Soy muy competitiva, me encanta competir, ir con esa garra. Soy una persona que siempre está como esperando que alguien me genere un duelo. Soy demasiado competitiva y si alguien me tira una 'miradita' o algo, estoy como '¿Ah, sí? Ven entonces, competimos de verdad'. Eso me encanta… (Vamos a) seguir buscando complicarlas con sus mayores errores y dificultades y sacar nuestras virtudes a flote", enfatizó.

¿Cuándo juega Universitario vs Regatas por la Liga Peruana de Vóley?

Universitario vs Regatas Lima disputarán el tercer partido de la semifinal de la Liga Peruana de Vóley el próximo miércoles 7 de mayo, desde las 5.00 p. m. y se realizará en el Polideportivo de Villa El Salvador.