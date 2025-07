Alianza Lima anunció la salida inesperada de elemento que llegó de Argentina: "Gracias..."

El presente mercado de fichajes viene dejando muchas sorpresas y Alianza Lima sabe que debe definir su plantel lo antes posible para la segunda parte de la temporada, en la que disputará tanto torneo internacional como nacional. En medio de esta situación, los blanquiazules sorprendieron anunciando la salida de destacado elemento con nacionalidad argentina, a quien despidieron mediante sus redes sociales.

Resulta que, a través de su cuenta oficial de 'X', plataforma social antes conocida como Twitter, el club de Matute confirmó la salida de una de sus principales figuras en lo que fue la campaña pasada de la Liga Peruana de Vóley. Nos referimos a Julieta Lazcano, quien tras haber salido campeona nacional y subcampeona del Campeonato Sudamericano 2025 decidió dejar Matute de forma inesperada.

"¡Gracias, Julieta! Por formar parte de Alianza Lima. Te deseamos lo mejor en tus próximos proyectos", precisó la institución victoriana junto a una fotografía de la mencionada deportista. De inmediato, los hinchas quedaron totalmente sorprendidos y pidieron explicaciones al equipo de sus amores, pero de momento este no se ha pronunciado al respecto.

Alianza Lima y la despedida a Julieta Lazcano.

¿Por qué se fue Julieta Lazcano de Alianza Lima?

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la voleibolista le dejó un mensaje a todos los aficionados de Alianza Lima y explicó a medias el motivo de su salida, lo que generó diversos rumores por parte de ellos debido a que en 'X' han asegurado que podría tratarse de un embarazo. Lo cierto es que no hay información real al respecto.

"A mi querida hinchada blanquiazul. Les cuento que no sigo en Alianza, pero la razón es que no voy a jugar esta temporada. Es una decisión de vida y nada tiene que ver con el club. Ellos han sido excelentes conmigo y siempre les agradeceré. Además de ser deportista tengo vida personal y otros proyectos que requieren de mi energía y dedicación. Me toca poner el corazón en otros sueños personales. Vamos por ese tricampeonato, los veré y alentaré desde afuera. Gracias al club y toda la hinchada. ¡Arriba, Alianza!", precisó Julieta Lazcano.