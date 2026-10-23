Canal confirmado para ver el Mundial Sub 19 de Vóley 2026 con la selección peruana

La Selección Peruana de Vóley logró una importante hazaña deportiva al clasificar al Mundial Sub 19 de la categoría. La escuadra juvenil aseguró su presencia en el próximo certamen internacional tras completar una brillante actuación en el Campeonato Sudamericano disputado en Venezuela, donde se quedó con el segundo puesto de la competición.

La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) hizo oficial la designación de Kazajistán como la sede encargada de albergar la cita orbital. El evento máximo del vóley juvenil se realizará entre el 5 y el 15 de agosto de 2027, con las mejores delegaciones del planeta reunidas que consiguieron su boleto mediante las distintas confederaciones continentales.

Para el combinado blanquiazul, la cita en territorio asiático representa el siguiente gran desafío internacional tras su destacado recorrido en el certamen sudamericano. La generación juvenil buscará sostener el crecimiento mostrado en la cancha y medirse ante las potencias mundiales de la disciplina en busca de hacer historia.

Selección peruana clasificó al Mundial de Vóley Sub 19

Con la sede y las fechas confirmadas por la matriz del vóley mundial, la expectativa entre los aficionados nacionales va en aumento para acompañar al equipo patrio. La participación de la selección peruana llegará a todos los hogares del país con una cobertura integral para no perderse ningún detalle del certamen.

Canal confirmado que transmitirá Mundial de Vóley Sub-19 con Perú

Se pudo conocer que Latina Televisión transmitirá en vivo los partidos de Perú a través de la señal abierta en los canales dos y 702 en HD. Además, los hinchas podrán seguir todos los compromisos vía streaming mediante la plataforma web y la aplicación oficial del mencionado medio de comunicación.