Alianza Lima vs San Martín por la Liga Peruana de Vóley: datos del partido

Uno de los compromisos más llamativos de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2026-2027 se disputará este sábado 14 de noviembre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Alianza Lima, actual tricampeón nacional, chocará frente a la Universidad de San Martín, vigente subcampeón del certamen, en un duelo que pondrá cara a cara a dos de los grandes favoritos al título en esta campaña.

Ambos sextetos arriban sin derrotas a la quinta jornada, aunque con panoramas distintos en la tabla de posiciones. San Martín comparte la cima junto a Universitario de Deportes con 12 unidades, mientras que Alianza Lima se ubica en la tercera casilla con 10 puntos. Las blanquiazules tienen la chance de trepar al primer lugar si logran un triunfo por 3-0 o 3-1, aunque también quedarán a la expectativa de lo que suceda el domingo entre Universitario y Regatas Lima.

El partido contará con un condimento adicional: representará un nuevo episodio de la intensa rivalidad que ambas escuadras han forjado en las últimas campañas. Su cruce más reciente ocurrió en la final de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026, cuando Alianza Lima se quedó con la victoria por 3-2 en el tercer duelo de la serie. Las blanquiazules aseguraron el festejo en un vibrante quinto parcial (15-13), marcador que les permitió alzarse con su tercer campeonato nacional al hilo y sumar su sexta estrella en la Primera División.

Alianza-Lima se enfrenta a San Martín por la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima mantiene la ventaja en los duelos recientes

Las estadísticas previas también evidencian la paridad y exigencia de este enfrentamiento. En los últimos diez choques disputados por la Liga Peruana de Vóley, Alianza Lima contabiliza seis triunfos contra cuatro de San Martín. Cuatro de estos partidos se jugaron en etapas definitorias por el título nacional: tres encuentros de la final de la temporada 2025-2026 y el tercer compromiso del play-off decisivo de la edición 2024-2025.

El dominio blanquiazul también quedó plasmado a nivel internacional. En febrero de este año, ambos clubes midieron fuerzas en dos ocasiones por el Campeonato Sudamericano de Clubes de Voleibol Femenino 2026, saldándose con dos victorias para Alianza Lima por 3-1 tanto en la fase de grupos como en el duelo por la medalla de bronce. Así, las íntimas suman ocho celebraciones frente a cuatro de las santas en sus últimos doce cruces oficiales, tomando en cuenta ambos torneos.

Dos planteles que atraviesan un gran momento

San Martín intentará extender su impecable arranque en el campeonato. El elenco comandado por Martín Ambrosini ha ganado sus cuatro presentaciones y acumula 12 puntos, registrando 12 sets ganados y solo uno perdido, cedido frente a Deportivo Soan. En su compromiso más reciente, vencieron con autoridad por 3-0 a Deportivo Wanka (25-20, 25-19 y 25-10). La colocadora mexicana Paola Rivera, distinguida como la MVP del partido, destaca como una de las principales figuras del plantel junto a Emily Zinger, Brenda Lobatón y Angélica Aquino.

Por su lado, Alianza Lima llega tras imponerse por 3-1 ante Géminis en un duelo que comenzó cuesta arriba. Después de perder el set inicial, las blanquiazules supieron reaccionar para llevarse los tres parciales siguientes. La atacante rumana Ioana Baciu lideró la ofensiva del equipo al anotar 20 puntos. En el transcurso del torneo, también sobresalen Ysabella Sánchez, máxima artillera aliancista con 64 unidades, y Flavia Montes, quien acumula nueve puntos por bloqueo.

Con dos elencos que aún conservan su invicto, el recuerdo reciente de una final definida en cinco sets y la punta del torneo en disputa, Alianza Lima y San Martín prometen brindar uno de los espectáculos más vibrantes de esta quinta fecha. El choque se podrá ver en vivo este sábado desde las 7.00 p. m. mediante la página oficial de Facebook de la Liga Peruana de Vóley Betsson y a través de la señal de Latina (canales 2 y 702 HD).