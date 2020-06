WWE Backlash 2020: cartelera, hora y canales para ver el evento de lucha libre

WWE Backlash 2020 se realizará este domingo 14 de junio desde el Performance Center a las 18:00 p.m. (hora peruana). Con el último programa de RAW la cartelera para el evento de la WWE contará con siete peleas, donde se lucirán los principales campeonatos de la empresa de lucha libre. Sin embargo, el duelo estelar estará protagonizado por Edge y Randy Orton, el clásico.

Por la pandemia del coronavirus obligó a Vince McMahon a cambiar de planes y encontrar alternativas para regalar a su universo lo mejor de su cartelera. Tras su enfrentamiento en WrestleMania 36, Randy Orton fue a RAW y retó a una pelea clásica a Edge. La 'Superestrella categoría R' no quiso aceptar el desafío, pero después de varias amenazas y cuestionamientos por parte de la víbora, terminó confirmando el encuentro.

Christian entrevistó a Edge, su amigo, y le pidió dejar sus miedos para este duelo. "Si no estás listo para esto, es mejor que regreses a tu casa con tu familia. Ya no eres la persona que conquistó el mundo", fueron las palabras del luchador retirado. El excampeón de la WWE solo atinó a decir que realizará su mejor esfuerzo.

Otra de las peleas que animarán el ppv lo conformarán Drew Mclntyre contra Bobby Lashley por el título mundial WWE. El representado de MVP tendrá su oportunidad por el campeonato después de seis años y deberá demostrar que su fuerza puede marcar la diferencia.

Asuka se medirá contra Nia Jax por el campeonato femenino de RAW. Una pelea de pronóstico reservado con dos luchadoras que vienen marcando la diferencia en la categoría. La presencia de Charlotte Flair puede ser determinante en el desarrollo del duelo.

AJ Styles y Daniel Bryan definirán al nuevo campeón Intercontinental. El fenomenal quiere conquistar el título para demostrar que SmackDown es su casa y puede llevarlo a convertirlo en el marca número uno de la WWE.

WWE Backlash 2020 - cartelera

- Edge vs. Randy Orton

- Por el título de la WWE: Drew McIntyre (c) vs. Bobby Lashley

- Por el título universal en un 2-on-1 Handicap match: Braun Strowman (c) vs. The Miz y John Morrison

- Por el título femenino de Raw: Asuka (c) vs. Nia Jax

- Jeff Hardy vs. Sheamus

- Por los títulos femeninos en parejas de la WWE: Bayley and Sasha Banks (c) vs. Alexa Bliss y Nikki Cross vs. The IIconics (Billie Kay y Peyton Royce)

- Por el título de los Estados Unidos: Apollo Crews (c) vs. Andrade

Horarios WWE Backlash 2020

México 5:00 pm

Honduras 5:00 pm

Guatemala 5:00 pm

Nicaragua 5:00 pm

Ecuador 6:00 pm

Perú 6:00 pm

Colombia 6:00 pm

Panamá 6:00 pm

Bolivia 7:00 pm

República Dominicana 7:00 pm

Paraguay 7:00 pm

Puerto Rico 7:00 pm

Venezuela 7:00 pm

Chile 7:00 pm

Argentina 8:00 pm

Brasil 8:00 pm

Uruguay 8:00 pm

Canales para ver WWE Backlash 2020

Puedes ver WWE Backlash 2020 por FOX Action o WWE Network

Performance Center

Performance Center ubicación