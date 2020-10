Julio César Uribe sobre el arbitraje de Bascuñán en el Perú vs Brasil: "No me pareció malo"

Disiente de la opinón generalizada. Para Julio César Uribe, el arbitraje de Julio Bascuñán no merece las excesivas críticas que viene recibiendo el sureño por el polémico penal cobrado a Carlos Zambrano ante Neymar.

"Brasil fue favorecido por una decisión dudosa, pero no corresponde que estén satanizando al árbitro (el chileno Julio Bascuñán). Entiendo el sentir del hincha, pero el arbitraje no me pareció malo", explicó el exentrenador de la Selección Peruana al diario chileno 'La Cuarta'.

En ese sentido, Uribe consideró que la derrota de Perú no fue "injusta". "No opino como hincha, soy director técnico y analizo. Tácticamente, fue un duelo bien jugado por Perú, bien interpretado en eso de jugar y no dejar jugar. Brasil tuvo más la pelota, pero Perú lo llevó por donde quería", señaló.

A propósito del próximo Perú vs Chile, el 'Diamante' consideró que hoy el equipo de Ricardo Gareca está por encima del de Reinaldo Rueda. "Pero los momentos de los equipos cambian. El que superó al adversario, en este caso Perú, tratará de volverlo a hacer; y el superado tomará revancha", puntualizó.

Próximos partidos de la Selección Peruana

En la próxima fecha doble, Perú enfrentará el 12 de noviembre a Chile en Santiago y cinco días después le tocará recibir a la Argentina de Lionel Messi. La 'Bicolor' urge de sumar para enderzar su camino hacia el Mundial de Qatar; apenas pudo cosechar un punto en la primera fecha doble.

Sobre si ve a Perú en Qatar 2022, Julio César Uribe consideró que el equipo de Ricardo Gareca deberá "luchar mucho", todavía más ante rivales tan complicados y que están con ganas de volver a jugar una Copa del Mundo como Chile, Paraguay y Ecuador.