MisterChip revela quién es su favorito para el Perú vs Chile y destaca presencia de Gianluca Lapadula

La Selección Peruana visita este viernes a Chile en busca de un histórico triunfo en Santiago por las Eliminatorias Qatar 2022. En ese sentido, el estadístico español MisterChip se pronunció en la previa y compartió a su favorito para esta edición del 'Clásico del Pacífico'.



Para el popular estadístico, el equipo de Ricardo Gareca se encuentra con una estigma complicada en Santiago, en donde nunca ha podido ganar, por lo que será difícil que logre superar a la 'Roja'.

“El favorito es Chile por el histórico de resultados. La última vez que Perú ganó en Santiago fue en un amistoso en 1985. En eliminatorias, Copa América, Perú nunca ha ganado en Chile y desde esa perspectiva, la ‘Roja’ es favorita. En las últimas 7 ocasiones que se enfrentaron en Chile, han ganado ellos. Perú no saca un resultado positivo en Chile desde hace 20 años cuando quedaron 1-1”, señaló el embajador de Betfair.



Asimismo, MisterChip no evitó en referirse a la presencia del italo peruano Gianluca Lapadula, de quien consideró que debía arrancar como titular. No obstante, será Ruidíaz el encargo.



“Creo que Lapadula debería ser titular ante Chile. Hay una falta de gol evidente en los delanteros de Perú en los que han convocado para esta fecha doble. Andy Polo solo ha marcado un gol con la selección, Raúl Ruidíaz lleva 4 y André Carrillo lleva 9 en 67 partidos. No son cifras como para tener un delantero fijo. Por eso creo que Lapadula jugará, es el que tiene más experiencia en equipos grandes de Europa”, aseguró al respecto.



En tanto, el español también habló sobre el retorno de Edison Flores en Perú, considerando que es una pieza clave en la 'Bicolor'.

“La vuelta de Edison Flores es una gran noticia para Perú. De todos los jugadores que han sido convocados para la fecha doble de eliminatorias es el que ha marcado más goles: tiene 13 en total. Su trayectoria en partidos contra Chile es bastante buena. Marcó en el 3-0 de la Copa América del año pasado y también marcó en las eliminatorias camino a Rusia 2018 donde perdieron 1-2. Es un jugador que sabe vivir bien este clásico y seguro que ayudará mucho a la selección peruana”, sentenció.