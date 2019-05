Auto Chess Mobile: Battle Pass y tráiler con la nueva actualización

Auto Chess Mobile tendrá el 30 de mayo su actualización más grande con cambios, optimizaciones, mejoras y más. Entre lo más destacado está la incorporación del Battle Pass y su nueva temporada de Ranked. Entérate de los detalles más importantes del parche a continuación y el tráiler de lanzamiento:

FOTO: Dragonest Game

Auto Chess Mobile tendrá el servidor en mantenimiento el 29 de mayo, esto durará aproximadamente 3 horas. Durante este periodo no podrás conectarte al juego. Así que tengan precaución. Recuerden que después de esta actualización empieza la nueva temporada de ranked.

Contenido Actualizado

[Nuevo]

- Añadido el sistema de temporada. La temporada S1 empieza el 1 de junio.

- Añadido Battle Pass. Masivas recompensas estarán disponibles a través del juego diario.

- Añadido un sistema de nivel para la cuenta. Mejora tu cuenta para recibir recompensas de caramelos.

- Añadido +100% Candy Boost y +100% EXP Boost. Obténlos con el Battle Pass.

- Añadido el acceso con las cuentas Dragonest

- Añadido la función para unir información de múltiples cuentas.

[Balance]

- Sinergia más fuerte de esta semana: Warriors y Hunters. (Top of Hot & Winning rate Rank)

- Sinergia más débil de esta semana: Assassins. (Last of Hot & Winning rate Rank)

- Pirate Captain: Aturdimiento de Ghostly ship es ajustado de 1.4/1.7/2 a 1/1.5/2 segundos

- Siren: Reducido la duración de Abyssal Gaze de 4/5/6 a 3/4/5 segundos

- Tsunami Stalker: reducido el daño de Ravaging Tentacles de 150/250/350 a 100/200/300 (corregido la descripción equivocada)

- Abyssal Crawler cuesta 2 de oro ahora

- Abyssal Crawler: cooldown de Stealth es ajustado de 10/8/6 a 8/7/6

- Water Spirit: incrementado el daño de Wave Slash de 150/250/350 a 200/300/400

- Venomancer: han rellenado sus pociones para que pueda lanzar Acid Spray al activar Chemical Rage, enemigos que estén cerca del spray serán reducido su armadura en 4/7/10 durante 15 segundos.

- Sinergia "Glacier Clans": incrementado la velocidad de ataque del combo (4): de +30% a +35%

- Defector: nueva figura y su habilidad es más poderosa: cooldown de Hex es ajustado de 10/10/10 a 10/9/8

- Defector: reducido velocidad de ataque base de 1.6s a 1.5s

FOTO: Dragonest Game

[Optimización]

- Rehecho el personaje Defector. Ahora tiene un nuevo modelo, avatar, ilustraciones y efectos de habilidad.

- Añadido una nueva descripción de los tipos de daño para Desperate Doctor, Pirate Captain y Thunder Spirit.

- Optimizado los efectos de combate de 25 piezas.

- Optimizado la IA de Sky Breaker, Swordman y Redaxe Chief.

- Cuando la tienda de fichas abre, las fichas en la reserva no se mostrarán oscuros.

- La chance de piezas más raras del juego ha sido regresado a la tienda de fichas en vez de pasar el mouse por el botón "EXP BUY".

- La tienda de fichas no se cerrará cuando mejores una pieza.

- Las fichas en la reserva soportarán un ajuste de movimiento manual.

- La habilidad Hex de Defector ahora transforma al enemigo en un pingüino en vez de una rana.

También han hecho varias correciones de errores en el gameplay, menú, etc. Optimizaron la cámara del juego, ajustado las partidas basadas en MMR, aumentaron el brillo del indicador de daño para que no sea tan oscuro, la adaptación con iPad y mucho más.

Auto Chess Mobile recibirá diferentes mejoras, lo más esperado es el Battle Pass donde los jugadores podrán recibir beneficios de caramelos extras, experiencia y más una vez que lo compren. No te olvides de seguir la fanpage de Líbero esports para enterarte las últimas noticias de Dota 2, CSGO, LoL y otros juegos.

EL DATO

Puedes jugar Auto Chess Mobile en dispositivos Android, descargalo aquí. La versión para celulares iPhone está en desarrollo.