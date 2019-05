Esports: CSGO es el juego con más impacto en el primer cuarto del 2019

CSGO está dominando los primeros 4 meses de este 2019 gracias a diferentes factores. La publicación de The Esports Observer muestra diferentes títulos de PC que tienen participación en los esports y cómo le has ido en estos inicios del 2019.

Este reporte muestra que Overwatch League y la liga NBA 2K está expandiéndose. La cantidad de espectadores de League of Legends en occidente sigue creciendo año tras año. Para revisar con más detalles el impacto de cada título revisemos los factores en las imágenes a continuación.

FOTO: @esportsobserved

Durante los últimos años han dominado la industria CSGO, League of Legends y Dota 2. Pero, esto ha sido cambiado con la llegada de Fortnite y su pozo del mundial con $100 millones, además de la cantidad masiva de streamers que existen por el juego.

La diferencia entre el quinto lugar (Overwatch) con Fornite es de 21.84 puntos. Esto se debe a que Overwatch League empezó a mitades de febrero dejándolo con desventaja ante los 4 primeros. Está muy difícil que este juego pueda llegar al TOP 4 ya que Activision ha cortado las actividades de torneos creados por terceros. Por otra parte, el TOP 4 apoya constantemente a estas organizaciones impulsando más el crecimiento de sus juegos.

Cuatro juegos están creciendo súbitamente en 100% puntaje de impacto. Call of Duty, FIFA y World of Warcraft están creciendo en popularidad gracias a sus actualizaciones que reciben. Los nuevos títulos Blacks Ops 3, FIFA 19 y la expansión Battle for Azeroth han hecho despegar la popularidad de estos juegos. Aunque este efecto es momentáneo hasta que se pierda el interés con el tiempo y llegue otra nueva actualización.

Por otra parte Rainbow Six Siege no tiene el beneficio de recibir un nuevo título. A pesar de ello, el juego se ha mantenido por sus actualizaciones frecuentes que han generado más audiencia de esports, premios en efectivo e interés en las organizaciones durante los últimos 18 meses. Este juego sin depender de renovaciones importantes es un fuerte candidato a mantenerse en los esports.

Apex Legends no se encuentra en la lista por la poca atención brindada por el estudio Respawn Entertainment y su publicador EA. El éxito del juego duró solo el mes de febrero, el siguiente mes no llegaron actualizaciones y Fortnite había comenzado su torneo mundial de $30 millones. En el segundo cuarto del año es probable que Apex Legends reciba una fuerte inversión para que pueda hacerle frente al rey de los Battle Royale.

La industria de los esports está en un constante cambio donde las empresas buscan actualizar y mejorar su producto en beneficio del consumidor.