Papita sobre la región SA: "hay mucho conformismo con solo clasificar y quedar en el último puesto"

Mariano "Papita" Caneda en una larga publicación de su fanpage de Facebook dijo que en Sudamérica se acabaron las soluciones. Revisemos sus puntos de vista sobre ser jugador de Dota 2 en SA y si esto ha ido mejorando o empeorando con el tiempo. Antes de empezar dejar en claro, que en algunos comentarios el jugador argentino no puede aseverar porque solo ha escuchado rumores.

Falta de entrenamiento de los jugadores

Con los jugadores que se ha topado, no ha visto interés de querer entrenar puliendo su conocimiento o adaptándose al parche. Para evitar esto, Papita se ha creado una rutina con un método de entrenamiento que aplica a diario. Ahora con la nueva versión 7.22 es necesario investigar hasta el más mínimo detalle para no ser sorprendido en un torneo de mucho nivel, como dice el dicho el conocimiento es poder.

Poca resistencia emocional

Un mal resultado, bajo rendimiento de un jugador o situaciones externas genera en algunos jugadores que el equipo está sin esperanzas. Dota 2 es un juego que requiere mucha concentración y tener un estado mental poco estable o débil, puede originar resultados adversos en el equipo. Por eso, la unión de todos los jugadores ayudará a superar hasta la situación más crítica del juego.

GH es uno de los jugadores como mejor actitud positiva. FOTO: @dotasltv

Destruir al otro por sobre construir algo propio

Papita ha notado que en su equipo o viendo partidas ajenas hay jugadores que se motivan contra ciertos equipos, y con otros no le dan la importancia adecuada. Esta preferencia con el tipo de rival que juegan es una actitud muy sobrada que puede suceder una vez alcanzas "la cima", pero esa actitud debe ser borrada porque la idea es respetar a cualquier oponente yendo con todas tus fuerzas. Además, es una falta de respeto a tu equipo por no poner la atención debida a la partida.

Conformismo (de la mano de no hablar inglés)

Según Mariano, muchos jugadores sudamericanos han recibido ofertas para formar parte de equipos extranjeros, pero la barrerara del idioma (el inglés) ha sido un impedimento. El conformismo de clasificar y no obtener resultados meritorios es un ciclo que no se ha mejorado. Hubo una época donde equipos de otros continentes querían unir jugadores sudamericanos a su organización, pero sin el conocimiento del inglés esto no era posible.

El equipo brasileño Chaos Esports tuvo jugadores europeos FOTO: @ESLDota2

Está la posibilidad de que siga habiendo jugadores que hacen 322

Papita hay oído por medio de otros jugadores, que los jugadores peruanos con antecedentes de match fixing siguen en estas practicas, como no tiene pruebas no puede asegurar y si las tuviera los denunciaría con Valve asegura. Los jugadores peruanos con estos antecedentes son Smash, Mstco, Iwo, Vann y Ztok junto a GianDK (baneado por Joindota),

Además, habla con mucha pena que no pueden entrenar con otros equipos sudamericanos porque no quieren enfrentarse a los jugadores europeos o porque la información de la partida de práctica se la brindan a sus rivales directos. Estos actos desleales han motivado que Infamous tenga que viajar a Rusia una semana antes para entrenar con equipos europeos directamente.

Finalmente, el jugador argentino está muy contento con su nuevo equipo porque han mostrado actitudes muy positivas, compartiendo ideas en todo momento y buscando mejorar individualmente como en conjunto. No te olvides de seguir la fanpage de Líbero esports para enterarte las últimas noticias de Dota 2, CSGO, LoL y otros juegos.