League of Legends: Japón crea el primer torneo para discapacitados

Los esports, son sin lugar a duda los deportes inclusivos por excelencia. Y es que a diferencia de su contraparte, los deportes tradicionales, estos no exigen que los deportistas cuenten con un gran estado físico para poder competir.

Esto no quiere decir que los competidores de esports no tengan que hacer ejercicio ni mucho menos. Solamente que estos no están obligados a tener un estado físico que les permita correr durante 90 minutos detrás de un balón.

Todos podemos competir en esports, y es que lo realmente importante, es nuestra capacidad táctica, técnica y la habilidad que tengamos para tomar decisiones rápidas y efectivas en un corto periodo de tiempo. Personas en silla de ruedas o con miembros amputados, incluso gente con problemas de motricidad que no puede utilizar un control, son capaces de jugar videojuegos gracias a herramientas creadas especialmente para ellos.

Lamentablemente, muchos equipos profesionales de esports aun son escépticos y no cuentan con personas discapacitadas dentro de sus filas. Quizás esta sea la principal razón para que Japón haya decidido hacer algo al respecto.

El 31 de agosto se llevará acabo en la Prefectura de Gunma, Japón el primer torneo de League of Legends exclusivo para gente con discapacidad, el cual repartirá entre los concursantes un Prize Pool de 9400 dólares.

El torneo será llevado acabo durante el evento Gunma Esports Festival y es auspiciado por Onelife Inc, empresa que se dedica a la creación de máquinas que facilitan a personas con discapacidad poder jugar videojuegos. Además, han entrenado a múltiples personas discapacitadas en el uso correcto de su maquinaria. Siendo también los responsable de que una persona con distrofia muscular, enfermedad degenerativa que produce parálisis, pueda competir en este torneo. Todo esto gracias a un sofisticado sistema que le permite utilizar el control con su boca y respiración.

FOTO: Kyodo News

Es admirable como Japón esta construyendo una cultura inclusiva y que alienta a que las personas discapacitadas demuestren día a día que son gente con la misma capacidad que un persona sana. Quién sabe, quizás en un futuro alguna organización grande se anime a contratar a un jugador discapacitado y lo veamos llegando a un torneo importante como The International o el mundial de League of Legends.