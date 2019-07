Esports: más del 70% de usuarios han sido víctimas de acoso

Un comunicado publicado por la Anti Defamation League (ADL) ha revelado que un 74% de los jugadores adultos que han jugado videojuegos online han sufrido algún tipo de acoso dentro de la plataforma. Estos resultados fueron conseguidos, después de encuestar a un total de 1000 personas adultas que juegan online.

FOTO: ADL

Además, se reveló que de las 1000 personas, 65% habían sufrido de acoso severo, incluyendo amenazas de muerte. Sumado a esto, un porcentaje de los encuestados añadió que se había visto sorprendido cuando usuarios desconocidos, para ellos, compartían su información personal con terceros. A esta peligrosa práctica se le conoce como doxxing.

El sector femenino también reveló datos sorprendentes, y es que el 40% reveló que fue acosada en algún juego online, mientras que el sector LGBT fue acosado en un 33%. Incluso muchos usuarios han sido intimidados, debido a su religión, raza u origen étnico.

¿En qué juegos sucede esto?

Según la encuesta, Minecraft, WoW y NBA 2K son juegos en los que la comunidad ha tenido experiencias agradables, mientras que por el otro lado tenemos que juegos como League of Legends, Dota 2 y Overwatch son los juegos con mayor porcentaje de acoso a nivel mundial.

Incluso, se reveló que el juego que más usuarios ha perdido debido a su comunidad tóxica es Dota 2.

Más allá del juego

Pero eso no es todo, el CEO de ADL, Jonathan Greenblatt, publicó un comunicado donde reveló que lo realmente peligroso de este tipo de comportamientos es que no quedan únicamente dentro del juego, si no que son llevados al mundo real.

Además, añade lo siguiente, "los videojuegos, son plataformas sociales y deben ser tratadas como tales". Es por eso que en muchos países las mismas plataformas, han estado buscando la forma de parar el acoso dentro de los juegos online.

Igualmente, las mismas autoridades estatales están tomando cartas en el asunto, persiguiendo y deteniendo a los responsables de estos actos.

Todo videojugador es victimario o ha sido víctima de acoso en algún videojuego. Incluso, muchas veces lo solemos confundir con bromas y chistes, pero esto no es así, debemos eliminar el acoso al 100% de los videojuegos para crear una comunidad sana y sin problemas donde todos nos respetemos y podamos jugar sin temor a nadie.