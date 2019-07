WoW: Method encabeza la lista de stream más vistos en Twitch

La actual carrera de raids en World of Warcraft sigue dando que hablar. Esto, se debe en gran parte a la inclusión de Red Bull como auspiciador de algunos equipos. Además de que los mejores gremios decidieron emitir sus enfrentamientos vía Twitch.

Solamente la semana pasada el título fue visto un total de 10.9 M de horas alrededor del mundo. Consiguiendo de esta forma, su mayor pico de vistas desde el lanzamiento del beta a mediados de mayo.

FOTO: TEO

Si bien múltiples gremios están emitiendo sus raids vía Twitch, sin duda el más grande dominador durante los 12 días emisión ha sido Method, y esto no es cuestión de suerte. Method fue el primer gremio que decidió emitir sus excursiones vía Twitch, dicha decisión la tomo el otoño pasado y sin duda tuvo una gran recepción por parte del público amante de World of Warcraft, que acompañó al equipo durante todo el tiempo que estuvieron en raid.

Esta sin duda fue la razón que impulso a que los mejores gremios alrededor del mundo tomaran la misma decisión que Method y transmitieran sus partidas vía streming.

Red Bull decidió ingresar a este mundo después de percatarse del éxito que tuvo Method en sus transmisiones, pero no lo hizo con el equipo de Reino Unido, si no que decidió hacerlo apoyando al equipo de Limit, una guild norteamericana bastante conocida. Pero esta no es la única organización que es apoyada por Red Bull. Pieces, de Europa, también es una organización que esta siendo apoyada por la conocida marca de energizantes.

A pesar de este apoyo, la guild apoyada por Red Bull no ha podido superar a Method, y se ha mantenido detrás de ellos durante todo el tiempo de emisión.

Pero no todas son malas noticias para Limit, y es que su líder, Max "Maximum" Smith, se ha posicionado como uno de los streams más vistos de World of Warcraft. Esto se debe a su mayoría, a qué Maximum habilitó el audio de la guild. Lo que permite que todas las personas que están viendo el stream puedan escuchar las conversaciones entre los integrantes, mientras que por el lado de Method, esto no se ha permitido.

Además Max ha dicho que todas las donaciones que reciba durante sus transmisiones serán repartidas entre todos los integrantes de la guild.

No hay duda de que World of Warcraft sigue siendo un juego querido por mucha gente y que se siente atraído por las nuevas expansiones y actualizaciones que tiene el juego. Veamos que nuevas sorpresas nos depara el futuro para este popular juego.