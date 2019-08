Dota 2: Afoninje es separado de Gambit

Mediante un tweet publicado en la cuenta oficial de Gambit Esports. La organización, ha hecho pública la decisión de separar al jugador Andrey "Afoninje" Afonin y a su coach Anatoly "boolk" Ivanov

La temporada 2018-19 del DPC, significó el regreso al Dota profesional para la escuadra de CIS, la cual adoptó a un sorprendente Team Ferzee que había logrado la clasificación a Kuala Lumpur Major.

La organización decidió traer a un experimentado jugador, y llamaron a fng para que fuera su capitán. El equipo parecía ir por buen camino.

Si bien la escuadra sumo varios buenos resultados, aún necesitaban quedar muy bien posicionados en Epicenter para lograr la clasificación directa a The International 2019. Frente a ellos, estaba Alliance, un equipo que apuntaba al mismo objetivo.

Ambos equipos no regalaron un juego increible, donde finalmente el equipo sueco terminaría siendo el ganador.

Fue un duro golpe para Gambit, y es que se quedaron fuera de The International por una simple partida. A pesar de esto, el equipo no se rindió y se posicionaba como favorito para conseguir el único cupo que la región de CIS daba al mundial de Dota 2.

El primer día fue muy bueno para la escuadra rusa, lograron 3 victorias y una derrota. Lo realmente malo, empezó en el día 2.

Afoninje dejó que las emociones lo dominaran y terminó desconectándose de una partida que aún no terminaba y que se encontraba muy pareja. Esto desencadenó tensión dentro del equipo, el cual nunca encontró su estilo de juego y que finalmente fue eliminado sin superar la fase de grupos.

Automáticamente, los dirigentes del equipo declararon que Afoninje sería sometido a una sanción por sus actos. Nada se supo de las decisiones, hasta el día de hoy.

Based on a mutual agreement we are parting ways with Afoninje and head coach boo!k of Gambit Dota 2. Thank you for an amazing season and good luck! #TornadoEnergy



🥇 2x WePlay! Madness

🥈 2x Minors, Katowice

4⃣ Birmingham

Top 8⃣ EPICENTER pic.twitter.com/6OiqM4GwQu