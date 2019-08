TI9: Revendedores promocionan sus entradas por internet

Todo gran evento deportivo siempre es merodeado por gente que quiere sacar algún beneficio de este y busca aprovecharse de los incautos que no consiguieron entradas durante los primeros días. Los famosos revendedores no son nada ajeno al mundo de los esports y esta vez han dicho presente en The International 2019.

Para nadie fue sorpresa cuando se anunció que en tan solo 26 segundos todas las entradas puestas a la venta, para el mundial de Dota 2, se acabaron.

Lamentablemente, esta gran noticia tiene su lado negativo. Hace unos cuantos días, mediante un post en Reddit, se reveló un video donde se ve la descomunal cantidad de entradas que los revendedores tienen en su poder y que promocionan vía Weibo. Entradas que, obviamente a tan solo 3 días del evento, planean vender a un precio descomunal.

Esta no es la primera vez que una situación similar ocurre en un evento realizado por Valve. En el 2017, hubo un hecho similar durante The Kiev Major. Las entradas se acabaron en 20 minutos y muchos usuarios reportaron que la página presentaba fallos, permitiéndoles a las personas comprar un número indiscriminado de entradas.

Un hecho similar ocurrió en el 2015, cuando al momento de entrar a la pagina para comprar las entradas a The International 2015, la página no respondía o se bloqueaba. Lo cual hace pensar que es muy probable que los revendedores o bots, hayan comprado un gran número de entradas.

Actualmente se ha reportado que hay múltiples tickets cuyos números de transacción no coinciden con los de la aplicación. Sumado a esto parece ser que Damai, empresa encargada de vender los tickets, ha configurado su aplicación para que no salga el número del ticket. Como si estuvieran intentando ocultar el problema.

Muchas personas han decidido informar de esto a las autoridades chinas. Perfect Wolrd, empresa encargada de promocionar el evento, no ha hecho ninguna declaración al respecto.

Hace unos meses se reveló que Damai había ayudado a los revendedores, creando un enlace que les permitía evitar la pre venta exclusiva para los usuarios de Dota Plus.

Estamos a menos de 3 días para el inició del torneo más grande de Dota 2 y Valve parece que no tendrá forma de parar a los revendedores. Lamentablemente, este es un problema que ya viene acarreando desde hace tiempo y que deberán empezar a combatir desde ya, para que no perjudique ni a los jugadores ni a su empresa.

(Redacción: Francisco "Pancho" Justo)