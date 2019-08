Dota 2: el metro de Shanghái ya tiene publicidad sobre el TI 2019

No hay duda, China es un país que vive los esports de una forma muy diferente al resto del mundo, y esto ha quedado demostrado una vez más gracias a unas imágenes compartidas por Perfect Wolrd, empresa encargada de promover la escena de Dota 2 en el país asiático.

En las imágenes, compartidas vía Twitter, podemos observar como en las estaciones del Metro de Shanghái se han instalado diferentes banners y paneles donde se aprecia publicidad relacionada a The International 2019

Esta publicidad fue aplaudida por Dimitri Vallette, Director de eventos de Mars Media, que compartió vía Twitter un mensaje donde felicitaba a la organización,

The International promoted in one of the busiest metro stations in Shanghai. Probably one of the best esports related advertisement I’ve seen at the metro.



Well done @PWRD_DOTA2 pic.twitter.com/tx1vnQvOIi