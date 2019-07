Dota 2: ¿Cómo la comunidad logró llegar a los 30 millones?

Dota 2 es un juego que cada año mueve inmensas cantidades de dinero, y no es secreto para nadie que la principal razón de esto son los Battle Pass que año tras año salen para celebrar el torneo más importante de este esport, The International, y que otorga a los clasificados grandes premios económicos que equivalen al 25% de lo obtenido con las ganancias de el Battle Pass.

Pero, ¿Cómo es posible que este Battle Pass sea uno de los más exitosos dentro de los vídeo juegos?. En la siguiente nota repasaremos el trayecto que llevo a que The International 2019 se convirtiera en el torneo de esports con el premio en efectivo más grande de la historia, tras superar a The International 2018 que contaba con el primer lugar tras llegar el año pasado a 25 Millones.

El premio que da Valve

Si bien, más del 80 por ciento del premio es producto de las contribuciones del público, Valve no se queda de brazos cruzados, y es que ellos aportan su granito de arena con una importante cantidad de dinero, que este año se trató de $1.600.000, que si bien es poco comparado a a lo que se logra gracias a la comunidad, este dinero equivale al prize pool que se otorgó en el primer The International jugado en 2011 y que coronó a Na´vi como ganador.

FUENTE: Dota 2 Blog

La salida del Battle Pass

El 7 de mayo salió el Battle Pass 2019 , solamente un día antes de lo que había salido el año anterior, y si bien traía los clásicos elementos que poseían los anteriores Battle Pass como lo son los Cofres I,II y III, la jungla que se inició el año pasado y que suplantó a las sendas que anteriormente habían instaurado, las predicciones para The International e items exclusivos. Hubieron ciertos detalles que llamaron la atención de los jugadores, que en menos de 24 horas ya habían superado los $5 millones.

Estos detalles fueron: la Arcana exclusiva que se había anunciado para Earthshaker, que si bien inició un debate en la comunidad, todos los poseedores del Battle Pass la deseaban por tratarse de un item exclusivo, la inclusión de un nuevo estilo de Invoker, que sería conocido como Invoker Persona y que se hizo popular el año pasado tras aparecer en un pequeño corto que compitió en The International 2018, un item exclusivo para el Axe, que más que un item se trataba de un "anti item" y es que al personaje se le despojaba de su popular hacha, para que únicamente utilizara el poder de sus manos y el regreso de un evento al juego que se conoció como Wrath of the Morokai.

Trailer de The International 2018 donde vimos por primera vez al Invoker Persona

No había pasado un mes desde la salida del Battle Pass, pero los jugadores ya habían superado los $13 millones para el prize pool y dos días después de anunciado esto llegaría algo que haría que el prize pool se incremente exponencialmente, Planetfall fue anunciado el 23 de mayo y se trataba de la Arcana exclusiva del Battle Pass para Earthshaker, que logró que en una semana se lograra llegar a $15 millones.

Para hacer una pequeña comparación recordemos que el año pasado el Battle Pass logró amasar esta cantidad en 45 días después de su salida, mientras que el del año 2019 lo logró en 23.

FOTO: Blog Dota 2

El tesoro coleccionista de la comunidad

Como ya es costumbre en cada Battle Pass, Valve le da la oportunidad a la comunidad de crear cierta cantidad de sets utilizando la temática de cada año, este año la temática trató sobre la jungla y la comunidad sin duda se esforzó.

Más de 50 sets fueron seleccionados para una votación abierta a todos los poseedores del Battle Pass,después de 1 semana de votación y de 4 días para preparar el cofre, y nuestras billeteras, Valve lanzó el Collector's Cache 2019 I. La recepción fue increíble y para el día siguiente ya nos encontrábamos en $17 millones, después de 4 días había subido a 18 millones, para finalmente cerrar el 19 de mayo con $19 millones.

FUENTE: Wykrhm Reddy

El esperado "exploit"

El tiempo pasó, y Valve parecía haberse olvidado de nosotros, poniendo en primer plano a su nuevo engreído Dota Underlords, ni siquiera la salida del locutor de Dark Willow logró calmar a una comunidad que esperaba con ansías el nuevo tesoro y el evento que se estaba haciendo esperar más de lo deseado.

Pero Valve no se había olvidado de nosotros, al parecer solamente estaba esperando a que nuestras billeteras se volvieran a llenar después después de la salida del cache y es que 26 de junio, saldría el Battle Level and Treasure Bundle, el cual nos daba la posibilidad de que pagando $29.99 tendríamos a cambio 120 niveles de Battle Pass, 9x tesoros de nivel I, 6 de nivel II, y 3 de nivel III.

FOTO: Wykrhm Reddy

Esto explotó a la comunidad y después de 3 días ya habíamos logrado llegar a la increíble suma de $24 millones, y es que Valve hizo algo que no había permitido los años anteriores, y es que permitió a lo jugadores hacer uso del popular "bug", aunque realmente se trata de un exploit, ya que se trata de una vulnerabilidad en el software.

Esto permitió a los jugadores poder comprar dos veces este pack de niveles. Sin duda Valve haría todo lo posible para que este año se superaran los 25 millones del año pasado. Y lo lograría, y es que cuando terminó la venta del pack de niveles el 1 de julio, se hacía el anuncio de que The International 2019 se volvía el torneo de esports con el prize pool más grande de la historia llegando a los $25.532,177 millones, 54 días después de la salida del Battle Pass.

Los último pasos

La comunidad ya había hecho su trabajo, superar el pozo del año pasado, pero Valve quería más de nosotros, y 4 días después lanzó el tesoro de inmortales II con items que realmente emocionaron a la comunidad, y que elevaron el prize pool ha $26 millones. Después de esto las aguas se calmaron un poco, y es que llegaron las clasificatorias regionales a The International 2019, la comunidad disfruto de muy buenas partidas y se olvido por unos días del Battle Pass. Pero Valve no se había olvidado de su pequeña mina de oro, y el 12 de julio mandó al servidor principal del juego el Collector's Cache II, los $29 millones llegaron caminando el 15 de julio, 3 días después de que el cofre saliera y 69 días después de que el Battle Pass viera la luz.

El Battle Pass se había convertido en un bola de nieve que no hacía otra cosa más que crecer y que no encontraba una pared que lo detuviera y al final la fruta cayo de madura y el 21 de junio, dos días después de que el Invoker Persona fuera puesto a la vista de todos, el Battle Pass 2019 llegó a los 30 millones de dólares, convirtiendo a The International 2019 en el evento de esports con el prize pool más grande de la historia, y todo esto gracias a su comunidad.

FOTO: Wykrhm Reddy

Dota 2 ha demostrado, nuevamente, ser uno de los esports más relevantes a nivel mundial en la actualidad y contar con una comunidad fiel y que año tras año supera las expectativas de Valve, aun falta la llegada del tesoro de inmortales III y no hay duda que eso hará que el prize pool se incremente más, la verdadera duda es, ¿En que monumental cifra se detendrá? Esto lo sabremos el 25 de agosto. No te olvides de seguir la fanpage de Líbero esports para enterarte las últimas noticias de Dota 2, CSGO, LoL y otros juegos.