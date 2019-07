Dota 2: Cofre Inmortal II, evento Mo'rokai, 10 niveles gratis y más

Dota 2 ha demorado mucho en lanzar nuevo contenido de su Battle Pass TI 2019. Por tal motivo, tuvo que hacer un comunicado con la fecha de salida viernes 5 de julio llegarán el cofre inmortal II y el evento Mo'rokai, pero además llegará con más sorpresas.

The next update will be arriving this Friday, and it will contain the Mo'rokai special event, the Immortal II treasure and the prize pool achievement reward.