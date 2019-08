Arteezy es nuevamente protagonista de 'Life of a Genius'

Life of a Genius es una serie de minidocumentales presentada por la empresa de telecomunicaciones Xfinity, que nos muestra nuevas facetas de los jugadores de Evil Geniuses, en este episodio siguen a Artour 'Arteezy' Babaev en su tiempo libre antes de The International.

El episodio gira en torno a como los miembros de la organización y Arteezy se preparan para la boda del COO de Evil Geniuses, Phillip Aram. Además vemos como es que Arteezy se relaja en sus días libres.

En el episodio, Artour explica que el prefiere tomarse un relajo en casa en lugar de viajar o irse a algún otro lado, ya que pasa la mayor parte del tiempo viajando. Pero que al mismo tiempo cuando está afuera piensa en estar en casa pero estando en casa piensa en hacer otras cosas.

El episodio cierra con Arteezy comentando que lo que desea ahora es participar en torneos, y que se está ansioso por jugar en The International 2019.

En el episodio pasado fue Sumail 'Suma1L' Hassan el protagonista. En donde contó que no le importa tanto ganar y considera mas importante 'disfrutar el escenario, la emoción que se siente al jugar en un escenario' y que le importa simplemente hacer lo mejor que hace, jugar.

El episodio también sigue a la nueva CEO de Evil Geniuses, Nicole LaPointe, y al COO, Phillip Aram en su visita a la convención 'E3'.

'Cuando alguien me reconoce en público no me afecta... nunca hubiera querido ser un doctor, ingeniero o científico, así que hubiera terminado trabajando en un McDonalds de todas maneras. ¿Así que por qué me importaría que me recordaran como un buen jugador, o uno malo o el mejor' - Sumail.

La cantidad de equipos que generan contenido documental sobre sus jugadores está incrementando, la semana pasada vimos el emotivo documental de OG tras ganar The International 2018 y el tributo de Natus Vincere a Dendi tras su salida definitiva de la organización. Esto significa mucho para los esports, puesto que demuestra que hay una gran conexión entre las organizaciones y sus fans que impulsa la inversión en estos contenidos.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

Si deseas mirar nuestras transmisiones y las coberturas de los torneos más importantes, hazlo por nuestras pantallas en Youtube, Twitch y Facebook. Este miércoles 14 de agosto haremos la cobertura del torneo de Dota 2 ‘The International 2019’ donde participará el equipo peruano ‘Infamous’.

(Redacción: Aaron 'OmuBunta' Villalobos)